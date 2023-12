Celkové výdavky v sociálnej oblasti sú vo výške 17,8 miliardy eur

Bratislava/Trenčín 12. decembra (TASR) - V oblasti sociálnych vecí a podpore zamestnanosti sú celkové výdavky na budúci rok vypočítané na 17,8 miliardy eur. Prostriedky sú vyčlenené napríklad na financie na transformáciu doterajšieho 13. dôchodku, pomoc vlády so splátkami hypoték či na rozmrazenie minimálnych dôchodkov. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026, ktorý v utorok schválila vláda.



V návrhu rozpočtu sú vyčlenené zdroje na výplatu plnohodnotných 13. dôchodkov vo výške 823 miliónov eur. Sú v tom zahrnuté okrem dôchodkov vyplácaných Sociálnou poisťovňou (SP) aj invalidné a sociálne dôchodky, ktoré hradí Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. Pri učení sumy 13. dôchodku sa bude vychádzať z priemerného dôchodku za predchádzajúci rok, čo predstavuje pri starobnom dôchodku sumu 606 eur.



Pre opätovné naviazanie súm minimálneho dôchodku na sumu životného minima od 1. júla tohto roka rastú aj minimálne dôchodky. Stane sa tak aj v dôsledku zvýšenia základnej sumy minimálneho dôchodku zo 136 % na 145 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu od 1. októbra 2023. Vplyv legislatívnych zmien na rozpočet v roku 2024 je vo výške 33,1 milióna eur.



Rodičia, ktorých deti neboli prijaté do štátnej škôlky z kapacitných dôvodov, majú nárok na predĺžené poskytovanie rodičovského príspevku. Na tento účel boli do návrhu rozpočtu zapracované výdavky na rok 2024 v sume 136 miliónov eur.



Na pomoc pre ľudí, ktorým v roku 2024 po refixácii hypotéky narastú úroky, a tak aj splátka, je v budúcoročnom rozpočte alokovaná suma 64 miliónov eur. Rozpočet v sociálnej oblasti počíta aj so zmenami v poskytovaní príspevku na bývanie v súlade s novelou zákona o pomoci v hmotnej núdzi, účinnou od 15. júla tohto roka. Na budúci rok ide o sumu 19,8 milióna eur.



Rezort práce vynaloží na zvýšený finančný príspevok pre poskytovateľov sociálnych služieb v roku 2024 vyše 238 miliónov eur. Finančná podpora sa zvyšuje aj pre štátne a neštátne centrá pre deti a rodiny a pre profesionálnych rodičov. Na tento účel bolo v návrhu rozpočtu kapitoly MPSVR SR zabezpečených dodatočných 14,5 milióna eur. Pre profesionálnych rodičov zabezpečí vláda dodatočné zdroje v sume 2,2 milióna eur.