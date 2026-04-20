< sekcia Ekonomika
Celkové zásoby nemeckých priemyselných objednávok vo februári vzrástli
Celkové zásoby priemyselných objednávok pre domáci trh v Nemecku vo februári medzimesačne stúpli o 0,7 % a pre zahraničný trh sa zvýšili o 1,1 %.
Autor TASR
Wiesbaden 20. apríla (TASR) - Celkové zásoby objednávok nemeckých priemyselných firiem vo februári podľa sezónne a kalendárne upravených údajov medzimesačne stúpli o 1 %. Medziročne sa zásoby objednávok podľa kalendárne upravených údajov zväčšili o 7,5 %. Ukázali to predbežné údaje, ktoré v pondelok na svojej internetovej stránke zverejnil spolkový štatistický úrad Destatis.
Medzimesačne k rastu celkových zásob objednávok prispeli zásoby výrobcov áut a dielcov s rastom o 3,8 %. Zásoby objednávok výrobcov ostatných dopravných prostriedkov vrátane lietadiel, lodí, vlakov a vojenských vozidiel oproti januáru stúpli o 0,9 %. Pozitívne celkový výsledok ovplyvnili aj zásoby objednávok producentov počítačov, elektronických a optických produktov, ktoré medzimesačne vzrástli o 2 %.
