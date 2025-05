Celkový dlh mesta Trenčín bol koncom minulého roka 18,08 milióna eur

Trenčín 14. mája (TASR) - Celkový dlh mesta Trenčín bol ku koncu minulého roka 18,08 milióna eur, čo predstavuje v priemere 335 eur na jedného obyvateľa. Vyplýva to zo záverečného účtu mesta za rok 2024, ktorý v stredu schválilo trenčianske mestské zastupiteľstvo.



Ako informovala vedúca ekonomického útvaru trenčianskej radnice Mária Capová, mesto Trenčín malo ku koncu roka 2024 celkovo 12 bankových úverov prijatých v rokoch 2014 - 2024 v celkovej výške 26,2 milióna eur, nesplatená istina predstavuje 13,27 milióna eur. Ďalej má mesto tri úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania v celkovej výške 3,1 milióna eur, nesplatená istina je 2,2 milióna eur. Pohľadávky mesta Trenčín k 31. decembru 2024 boli vo výške 3,68 milióna eur.



Celková suma dlhu mesta Trenčín definovaná zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zostala na úrovni predchádzajúceho roka. K 31. decembru 2024 bola vo výške takmer 13,27 milióna eur, čo predstavuje 18,76 percent bežných príjmov mesta za rok 2023.



„Na komplexnú rekonštrukciu verejného osvetlenia má mesto Trenčín schválené dva úvery v celkovej výške takmer 15 miliónov eur z Environmentálneho fondu. Tieto záväzky sa nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu definovanej v zákone o rozpočtových pravidlách samosprávy. Úroková sadzba je fixná vo výške 0,1 percenta, splatnosť je 20 rokov,“ doplnila Capová.



Mesto v minulom roku hospodárilo s prebytkom 6,79 milióna eur, poslanci schválili previesť sumu 2,53 milióna do príjmov roka 2025 v rámci príjmových finančných operácií (nevyčerpané finančné prostriedky v minulom roku). Do rezervného fondu schválilo zastupiteľstvo previesť takmer 4,59 milióna eur.