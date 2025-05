Celkový objem superodpočtov sa navýšil na viac ako 227 miliónov eur

Bratislava 1. mája (TASR) - Po zverejnení štvrtého zoznamu superodpočtov za rok 2023 sa celkový objem doposiaľ uplatnenej sumy navýšil na viac ako 227 miliónov eur, čo pre 531 uplatniteľov predstavuje pri 21 % sadzbe dane z príjmov celkovú úsporu na dani takmer 48 miliónov eur. V zásade však nenastali v priebežných výsledkoch podstatné zmeny, skonštatovala spoločnosť CRIF - Slovak Credit Bureau.



Rebríčku podľa spoločnosti dominuje s najvyšším superodpočtom v hodnote takmer 26 miliónov eur firma Slovnaft. Naopak, v porovnaní s predchádzajúcim obdobím by mali chýbať zástupcovia oceliarskeho priemyslu, ako Železiarne Podbrezová a U. S. Steel Košice.



„Absentujúcich gigantov sa snažili nahradiť nováčikovia. Bola ich zatiaľ bez jedného stovka, z toho vo štvrtom zozname pribudli len štyria. Spoločne si na 192 projektov uplatnili superodpočet v objeme vyše 21,5 milióna eur, priemerná výška ich superodpočtu dosiahla 217.424 eur. Na dani z príjmov tak pri sadzbe 21 % ušetrili celkovo približne 4,5 milióna eur,“ vyčíslili odborníci.



Najviac nováčikov podľa nich sídli v Bratislavskom kraji (39), po 12 majú zastúpenie Trnavský a Košický kraj. Z právnych foriem sa v zozname popri 84 eseročkách a 12 akciovkách nachádza aj jedna komanditná spoločnosť, jedna jednoduchá spoločnosť na akcie a jedno združenie. Hoci len štvrtina nováčikov (23) má zahraničných vlastníkov, mali by to byť prevažne tie s najväčším uplatneným superodpočtom. Patrí im 56 % uplatneného superodpočtu a v top 10 ich je šesť, doplnila spoločnosť.



Top 10 superodpočtov nováčikov pochádza podľa odborníkov najmä z priemyselnej výroby. Malo byť ísť o rôzne firmy od vysoko energeticky náročných, ktorých reprezentuje Slovmag Lubeník, cez výrobcu chemikálií Evonik Fermas, automotive reprezentované slovenskou dcérou nemeckého koncernu Hella, aj obratovo menším výrobcom rovnakého zamerania Cemm Thome SK - členom Amphenol Group, až po výrobcu čokolády a cukroviniek Cloetta Slovakia z Levíc.



„Tri priečky patria zástupcom IT sekcie, kde dominuje AT&T Global Network Services Slovakia s najvyšším obratom v rámci top 10 nováčikov, ktorý čerpal superodpočet na 16 projektov. Dopĺňajú ho dvaja obratovo menší reprezentanti so slovenským kapitálom - SlovShore pôsobiaci v oblasti informačných technológií a obchodného poradenstva a IstroSec ponúkajúci služby kybernetickej bezpečnosti,“ doplnil CRIF.