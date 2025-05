Celkový objem výnosov Národného lesníckeho centra dosiahol 16 miliónov

Zvolen 29. mája (TASR) - Celkový objem výnosov Národného lesníckeho centra (NLC) vo Zvolene dosiahol vlani sumu 16.455.759 eur. V porovnaní s rokom 2023 je to nárast o 4,8 percenta. Vyplýva to z verejného odpočtu za rok 2024, ktoré prezentovalo NLC. TASR o informovala Ivana Šarinová z útvaru riaditeľa sekcie pre logistiku a služby NLC.



Ostatné výnosy, ako tržby z predaja majetku, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti, zúčtovanie zákonných rezerv a kurzové zisky, boli v sume 233.545 eur.



Podľa verejného odpočtu celkový objem nákladov dosiahol v roku 2024 výšku 16.423.636 eur. V porovnaní s rokom 2023 je to nárast o viac ako 4,1 percenta. Najväčšie položky tvorili osobné, mzdové a sociálne náklady (7.409.212 eur), čo predstavuje 45 percent z celkových nákladov. „Výsledkom hospodárenia za minulý rok je zisk po zdanení vo výške 15.048 eur,“ objasňuje.



NLC malo na rok 2024 schválený rozpočet vo forme bežného a kapitálového transferu. Schválený rozpočet predstavoval výšku 9.190.474 eur a počas roka ho upravili dodatkami na výšku 10.204.070 eur. Uvedenú sumu vlani vyčerpali.



V lesníckom centre pracovali vysokoškolsky vzdelaní zamestnanci (36 percent), výskumníci (24 percent), pomocný personál (14 percent) i stredoškolsky vzdelaní (12 percent). Súčasťou boli aj robotníci a technici. Priemerný plat všetkých ľudí bol vyše 1650 eur. Čo sa týka vekovej štruktúry, najviac, a to 90 zamestnancov, bolo vo veku 45 až 54 rokov. Nasledovali tí od 55 do 64 rokov. Podľa pohlavia bolo mužov 55 percent a žien 45 percent.



Zriaďovateľom centra je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Zabezpečuje úlohy rezortu napríklad v oblastiach lesníckeho výskumu a vývoja i verejného obstarávania programov starostlivosti o lesy. Vypracúva tiež návrhy právnych predpisov, koncepčných materiálov na základe požiadaviek ministerstva. NLC uskutočnilo vlani 22 výskumných projektov, ďalších 18 so zahraničnou spoluprácou a 15 domácich. Plnilo aj ďalšie úlohy na základe uzavretých hospodárskych zmlúv.