Celkový počet reklamácií za tri roky klesol na pošte o vyše 10.000

Bratislava 31. marca (TASR) – Celkový počet reklamácií na Slovenskej pošte aj vďaka podnetom od zákazníkov za posledné tri roky klesol o viac ako 10.000. Informovala o tom hovorkyňa pošty Eva Rovenská. Priblížila, že počas jedného roka Slovenská pošta spracuje viac ako 580 miliónov transakčných úkonov, z ktorých je reklamovaných menej ako 0,01 % prípadov.



Podotkla, že v súlade so stratégiou Pošta 2020 sú pre poštu podnety od zákazníkov prínosom v zlepšovaní poštových služieb. Na základe podnetov a pozorovaní zákazníkov napríklad upravila otváracie hodiny vybraných pobočiek, pristúpila k úprave nastavenia vyvolávacích systémov podľa vyťaženosti vybraných poštových prevádzok či zapracovala zmenu procesov do interných postupov.



V roku 2019 zákazníci podali 51.155 reklamácií, z ktorých 42 % Slovenská pošta vyhodnotila ako opodstatnené. "Najčastejšie zákazníci reklamovali nedodanie zásielky, čo z celkového počtu podaní predstavuje 30 %. Najmenej reklamácií podali zákazníci za nevyplatenie dobierkovej sumy (753)," vyčíslila hovorkyňa. V porovnaní s minulým rokom Slovenská pošta zaznamenala zvýšenie spokojnosti zákazníkov pri dodávaní doručeniek, počet reklamácií za nedodanie doručeniek poklesol o viac ako 18 %.



Z pohľadu opodstatnenosti reklamácií zaznamenala pošta najvýraznejší pokles v prípade reklamovania nedodania doručenky (-45,43 %), nevyplatenia dobierkovej sumy (-8,93 %) a nevyplatenia sumy poštového poukazu (-6,67 %). "V prípade reklamácie za poškodenie zásielky, nedodanie zásielky a oneskorené dodanie zásielky počet opodstatnených reklamácií narástol," dodala Rovenská.



Každý podnet od zákazníkov rieši Slovenská pošta podľa reklamačného poriadku schváleného Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR. Zákazníci sa môžu so svojimi podnetmi obrátiť na zákaznícky servis Slovenskej pošty, prostredníctvom chatbotu umiestneného na internetovej stránke Slovenskej pošty, mailom, telefonicky alebo písomne na adresu spoločnosti.