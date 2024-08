Celkový predaj áut v Číne v júli 2024 klesol, ale export vzrástol

Peking 9. augusta (TASR) - Predaj nových áut v Číne v júli 2024 klesol, ale export vzrástol. Ukázali to v piatok údaje čínskeho združenia výrobcov automobilov (CAAM). TASR o tom informuje na základe správ agentúry AP a portálu businesstimes.



Podľa predbežných údajov CAAM sa celkový predaj vozidiel v Číne v júli 2024 medziročne znížil o 5,2 % na 2,49 milióna kusov. To bol strmší pokles ako o 2,7 % v predchádzajúcom mesiaci.



Predaj osobných automobilov na domácom trhu v Číne pritom klesol o 2 % na 1.729.000 kusov, ale vývoz osobných vozidiel vyskočil o viac ako 20 % na 399.000 kusov.



Za sedem mesiacov do konca júla vzrástol predaj vozidiel o 4,4 %, čo predstavuje výrazné spomalenie z nárastu o 7,9 % v rovnakom období 2023.



Zatiaľ čo celkový predaj áut zostal slabý, predaj tzv. nových energetických vozidiel (NEV) vzrástol v júli oproti predchádzajúcemu roku takmer o 30 % na približne 991.000 kusov. Z tohto 887.000 sa predalo v Číne a 103.000 sa vyviezlo.



Viac ako polovicu zo všetkých predaných osobných áut v Číne (približne 1,73 milióna) tak tvorili v júli NEV. Do tejto kategórie patria okrem elektromobilov aj plug-in hybridy.



Predaj zahraničných automobiliek na čínskom trhu sa tento rok zastavil alebo znížil, čo svedčí o intenzívnej cenovej konkurencii na presýtenom trhu.



Zároveň, podiel čínskych výrobcov na domácom trhu rýchlo rastie a v júli predstavoval dve tretiny všetkých predajov.



Okrem toho čínske automobilky Chery Automobile, SAIC a Geely vyvážajú stále viac vozidiel. Väčšinou ide o modely s klasickými spaľovacími motormi. Ale aj producenti elektrických vozidiel BYD a Tesla exportujú čoraz viac áut vyrobených v Číne.



Najviac automobilov sa z Číny vyváža tento rok do Ruska, kam smerovalo v prvej polovici roka 478.000 vozidiel, takmer všetky so spaľovacími motormi. Mexiku patrí druhá priečka s 226.000 kusmi. Nasleduje Brazília so 171.000 automobilmi dovezenými z Číny.