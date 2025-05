Celkový predaj nových vozidiel v Číne v apríli vzrástol o 9,8 %

Peking 12. mája (TASR) - Celkový predaj nových vozidiel v Číne, osobných aj nákladných, v apríli 2025 vzrástol, aj keď o niečo menej ako v marci. Ukázali to v pondelok údaje čínskeho združenia výrobcov automobilov (CAAM). TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.



Konkrétne, na najväčšom automobilovom trhu na svete sa v apríli 2025 predalo celkovo 2,59 milióna vozidiel. To predstavuje medziročný nárast o 9,8 %, čo je však miernejšie tempo ako zvýšenie predaja o 11,2 % v marci 2025.



Predaj tzv. nových energetických vozidiel (NEV), kam okrem vozidiel na batérie (BEV) patria aj plug-in hybridy (PHEV), sa v apríli zvýšil medziročne o 44,2 % na 1.226.000 kusov. Z toho predaj čisto elektrických vozidiel (BEV) vyskočil medziročne o 58,4 % na 822.000 kusov, čo bolo o 2 % viac ako v marci. A odbyt plug-in hybridov dosiahol 403.000 kusov, čo predstavuje medziročný nárast o 21,9 %, ale medzimesačný pokles o 6,5 %.



Podiel NEV na celkovom predaji dosiahol v apríli 47,3 % (36 % v rovnakom mesiaci minulého roka a 42,4 % v marci 2025).



V apríli 2025 sa z Číny vyviezlo 517.000 vozidiel, o 2,6 % viac ako pred rokom a o 2 % viac ako v predchádzajúcom mesiaci. Z toho export NEV predstavoval rekordných 200.000 kusov a medziročne vzrástol o 76 %. Automobilky z Číny v apríli vyviezli tiež 140.000 kusov BEV, čo je medziročný nárast o 57,5 % a export PHEV v apríli stúpol medziročne o 140 % na 60.000 kusov.



Za prvé štyri mesiace 2025 predaj áut v Číne vzrástol o 10,8 % na 10,06 milióna kusov, pričom predaj NEV sa zvýšil o 46,2 %.



V roku 2025 sa očakáva nárast predaja áut v Číne o 4,7 % na 32,9 milióna vozidiel, pričom predaj NEV by sa mal zvýšiť o 24,4 % na 16 miliónov kusov.



V minulom roku celkový predaj vozidiel stúpol o 4,5 % na 31,436 milióna kusov. Tempo jeho rastu sa však výrazne spomalilo v porovnaní s 12 % v roku 2023.