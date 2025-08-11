< sekcia Ekonomika
Celkový predaj nových vozidiel v Číne v júli vzrástol o 14,7 %
Autor TASR
Peking 11. augusta (TASR) - Celkový predaj nových vozidiel v Číne, osobných aj nákladných, v júli 2025 medziročne vzrástol, medzimesačne ale klesol. Ukázali to v pondelok údaje čínskeho združenia výrobcov automobilov (CAAM). TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.
Podľa CAAM sa predaj vozidiel v Číne v júli 2025 zvýšil medziročne o 14,7 % na 2,593 milióna kusov po náraste o 13,8 % v júni. V medzimesačnom porovnaní sa však celkový predaj na najväčšom automobilovom trhu na svete v júli znížil o 10,7 %.
Predaj tzv. nových energetických vozidiel (NEV), kam okrem vozidiel na batérie (BEV) patria aj plug-in hybridy (PHEV), v júli medziročne vzrástol o 27,4 % na 1,262 milióna. To predstavuje 48,7 % z celkového predaja nových automobilov a ide o piaty po sebe idúci mesačný nárast. Predaj BEV pritom v júli stúpol medziročne o 47,1 %, zatiaľ čo predaj PHEV vzrástol iba o 2,8 %, najmenej od januára 2021.
V júli sa z Číny vyviezlo 575.000 vozidiel, čo predstavuje medziročný nárast o 22,6 %, ale pokles o 2,8 % oproti júnu.
CAAM predpovedá, že predaj automobilov v Číne za celý rok 2025 vzrastie o 4,7 % na 32,9 milióna kusov, pričom predaj NEV sa zvýši o 24,4 % na 16 miliónov kusov.
V roku 2024 stúpol celkový predaj vozidiel o 4,5 % na 31,436 milióna kusov, čo bolo prudké spomalenie oproti 12-percentnému nárastu predaja v roku 2023.
