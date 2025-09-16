< sekcia Ekonomika
Celoročná inflácia by podľa analytikov mala dosiahnuť približne 4 %
Augustová inflácia oproti júlu zmiernila tempo na 4,2 % zo 4,4 %. Do konca roka by sa mala inflácia dostať pod hranicu štyroch percent a za celý rok 2025 by mala byť približne na tejto úrovni.
Autor TASR
Bratislava 16. septembra (TASR) - Celoročná inflácia za rok 2025 by mala dosiahnuť úroveň okolo 4 %, v budúcom roku by sa mala inflácia dostať pod túto hranicu. Na aktuálny priemer EÚ v blízkosti dvoch percent však neklesne. Zhodli sa na tom analytici v komentároch k zverejneným údajom o augustovom medziročnom raste spotrebiteľských cien tovarov a služieb.
Augustová inflácia oproti júlu zmiernila tempo na 4,2 % zo 4,4 %. Do konca roka by sa mala inflácia dostať pod hranicu štyroch percent a za celý rok 2025 by mala byť približne na tejto úrovni. „Predpokladáme, že priemerná miera inflácie v tomto roku dosiahne 4 %, v budúcom roku je náš odhad na úrovni 3,5 %,“ uviedol analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák.
Analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák očakáva celoročnú infláciu na úrovni 4,0 - 4,1 %. Pre budúcoročný vývoj cien bude opäť kľúčové predovšetkým zloženie konsolidačného balíčka a forma a rozsah energopomoci. Ohlásené zvýšenie dane z pridanej hodnoty na potraviny s vysokým obsahom soli a cukru by podľa Koršňáka malo mať len malý vplyv a celkovú infláciu navýši o menej ako desatinu. „Výrazný vplyv by však mala mať zvažovaná zmena formy dotácie tepla, ktorá by sa mohla zmeniť z dotácie cien na formu priamych kompenzácií domácnostiam („šeky“). Vyššie ceny plynu by tak mali i budúci rok udržať celkovú infláciu blízko 4 %,“ upozornil anylytik.
I keď potraviny a energie prestali v auguste tlačiť ceny nahor, podľa analytika 365.bank Tomáša Boháčka stále platí, že cenové tlaky pretrvávajú v službách. „Očakávame, že do konca roka sa tempo rastu cien spomalí pod 4 %, no inflácia zostane stále citeľne nad priemerom eurozóny, a to najmä pre drahé služby a špecifické domáce daňové opatrenia,“ priblížil analytik. Pre dlhší časový horizont pri nateraz známej podobe hlavných úsporných opatrení vlády Boháček očakáva rast cien v budúcom roku nižší ako v roku 2025.
Augustová inflácia oproti júlu zmiernila tempo na 4,2 % zo 4,4 %. Do konca roka by sa mala inflácia dostať pod hranicu štyroch percent a za celý rok 2025 by mala byť približne na tejto úrovni. „Predpokladáme, že priemerná miera inflácie v tomto roku dosiahne 4 %, v budúcom roku je náš odhad na úrovni 3,5 %,“ uviedol analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák.
Analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák očakáva celoročnú infláciu na úrovni 4,0 - 4,1 %. Pre budúcoročný vývoj cien bude opäť kľúčové predovšetkým zloženie konsolidačného balíčka a forma a rozsah energopomoci. Ohlásené zvýšenie dane z pridanej hodnoty na potraviny s vysokým obsahom soli a cukru by podľa Koršňáka malo mať len malý vplyv a celkovú infláciu navýši o menej ako desatinu. „Výrazný vplyv by však mala mať zvažovaná zmena formy dotácie tepla, ktorá by sa mohla zmeniť z dotácie cien na formu priamych kompenzácií domácnostiam („šeky“). Vyššie ceny plynu by tak mali i budúci rok udržať celkovú infláciu blízko 4 %,“ upozornil anylytik.
I keď potraviny a energie prestali v auguste tlačiť ceny nahor, podľa analytika 365.bank Tomáša Boháčka stále platí, že cenové tlaky pretrvávajú v službách. „Očakávame, že do konca roka sa tempo rastu cien spomalí pod 4 %, no inflácia zostane stále citeľne nad priemerom eurozóny, a to najmä pre drahé služby a špecifické domáce daňové opatrenia,“ priblížil analytik. Pre dlhší časový horizont pri nateraz známej podobe hlavných úsporných opatrení vlády Boháček očakáva rast cien v budúcom roku nižší ako v roku 2025.