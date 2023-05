Celoročný zisk Nissanu mierne prekonal odhad

Tokio 11. mája (TASR) - Japonská automobilka Nissan vo štvrtok oznámila, že jej zisk za finančný rok 2022/2023 vzrástol a mierne prekonal jej vlastnú prognózu. Ponúkla tiež pozitívnu predpoveď na aktuálny fiškálny rok, aj keď zároveň upozornila na "náročné" podmienky. TASR správu prevzala z AFP.



Japonská automobilka vo štvrtok oznámila, že jej čistý zisk za rok do 31. marca 2023 vzrástol na 221 miliárd jenov (1,49 miliardy eur) z 215,5 miliardy JPY v predchádzajúcom roku. Mierne pritom prekonal jej prognózu zisku vo výške 220 miliárd JPY. V súčasnom roku predpokladá Nissan nárast zisku na 315 miliárd JPY.



K zisku za uplynulý rok prispelo zvýšenie cien a redukcia nákladov, ako aj priaznivý vývoj výmenných kurzov.



Prevádzkový zisk za posledný 4. kvartál (január - marec) finančného roka 2022/2023 vzrástol výraznejšie, na 87,4 miliardy JPX z 56 miliárd JPY rok predtým, ale zaostal za odhadom analytikov na úrovni 89,81 miliardy JPY.



Minulý mesiac automobilka uviedla, že jej globálny predaj za minulý finančný rok dosiahol 3,16 milióna kusov. To je o 5,4 % viac ako v predchádzajúcom roku, ale slabší výsledok ako očakávaných 3,4 milióna predaných áut, čo naznačuje, že blokády spojené s ochorením COVID-19 v Číne a nedostatok polovodičov Nissan tvrdo zasiahli.



"Pretrvávajúci nedostatok polovodičov a obmedzené dodávky dielov v dôsledku odstávok v Číne mali značný vplyv na výrobné plány a dodávky vozidiel," uviedla spoločnosť.



No hoci sa krízy, ako je globálna kríza v oblasti polovodičov, ešte úplne neskončili, existuje dôvod na opatrný optimizmus, pokiaľ ide o vyhliadky Nissanu v Číne, uviedol prezident a generálny riaditeľ Makoto Učida.



"Koniec politiky nulovej tolerancie ochorenia COVID-19 v Číne viedol k normalizácii ekonomickej aktivity v krajine," povedal a dodal, že sa tam situácia zlepšuje.



Nissan je na dobrej ceste zotaviť sa z katastrofy spôsobenej pandémiou, vojnou na Ukrajine a odchodom z ruského trhu, ako aj zatknutím bývalého šéfa Carlosa Ghosna, čo dostalo automobilku do červených čísel v rokoch 2020 a 2021.



Začiatkom tohto roka Nissan podpísal prelomovú dohodu, ktorá vyvažuje alianciu s francúzskym partnerom Renault. Skončila sa tak desaťročia trvajúca dominanciu Renaultu nad Nissanom, pričom sa podiel francúzskej automobilky v japonskej spoločnosti znížil na 15 % zo 43,4 %. Nissan zároveň získal 15-percentný podiel v novom podniku Renault Ampere v oblasti elektrických vozidiel.



(1 EUR = 148,18 JPY)