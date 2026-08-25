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Celoslovenský deň poľa sóje pripomína význam pestovania tejto plodiny
Organizátori privítajú návštevníkov 8. ročníka v Zemplínskej Novej Vsi v časti Úpor.
Autor TASR
Zemplínska Nová Ves 25. augusta (TASR) - Podporiť pestovanie sóje na Slovensku má za cieľ utorkové podujatie v Zemplínskej Novej Vsi v okrese Trebišov. Už tradičný Celoslovenský deň poľa sóje sa koná za účasti pestovateľov a spracovateľov sóje z celého Slovenska i ostatnej odbornej a laickej verejnosti.
Organizátori privítajú návštevníkov 8. ročníka v Zemplínskej Novej Vsi v časti Úpor. „Zamerajú sa na agrotechnické aspekty pestovania sóje fazuľovej prehliadkou najnovších odrôd s vysokým genetickým potenciálom vhodných do našich pôdno-klimatických podmienok. Súčasne bude prezentovaná príslušná mechanizácia priamo pri jej činnosti,“ informoval TASR výkonný riaditeľ Zväzu výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností Marek Lukáčik. Ťažiskom je aj hľadanie možností a podpory vyššieho využitia sóje ako cennej bielkovinovej plodiny na jej domácom spracovaní na krmovinárske a potravinárske účely.
„Hlavným cieľom organizátorov je, aby kvalitná sója, ktorú vieme na Slovensku na rozdiel od mnohých okolitých krajín dopestovať, ako aj spracovať, bola zužitkovaná v slovenských chovoch. Organizátori majú eminentný záujem, aby sa potraviny živočíšneho pôvodu, produkované v slovenských chovoch, v čo najväčšom zastúpení preniesli na pulty našich obchodov, do každej domácnosti v podobe zdravých, čerstvých a cenovo dostupných potravín vyrobených bez použitia genetickej modifikácie,“ priblížil Lukáčik.
Snahou organizátorov je tiež hľadať odpovede a možnosti, ako podporiť pestovanie sóje fazuľovej a zvyšovať podiel domácich potravín vyrobených bez použitia genetickej modifikácie.
Podujatie so začiatkom o 16.00 h sa koná pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
Organizátori privítajú návštevníkov 8. ročníka v Zemplínskej Novej Vsi v časti Úpor. „Zamerajú sa na agrotechnické aspekty pestovania sóje fazuľovej prehliadkou najnovších odrôd s vysokým genetickým potenciálom vhodných do našich pôdno-klimatických podmienok. Súčasne bude prezentovaná príslušná mechanizácia priamo pri jej činnosti,“ informoval TASR výkonný riaditeľ Zväzu výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností Marek Lukáčik. Ťažiskom je aj hľadanie možností a podpory vyššieho využitia sóje ako cennej bielkovinovej plodiny na jej domácom spracovaní na krmovinárske a potravinárske účely.
„Hlavným cieľom organizátorov je, aby kvalitná sója, ktorú vieme na Slovensku na rozdiel od mnohých okolitých krajín dopestovať, ako aj spracovať, bola zužitkovaná v slovenských chovoch. Organizátori majú eminentný záujem, aby sa potraviny živočíšneho pôvodu, produkované v slovenských chovoch, v čo najväčšom zastúpení preniesli na pulty našich obchodov, do každej domácnosti v podobe zdravých, čerstvých a cenovo dostupných potravín vyrobených bez použitia genetickej modifikácie,“ priblížil Lukáčik.
Snahou organizátorov je tiež hľadať odpovede a možnosti, ako podporiť pestovanie sóje fazuľovej a zvyšovať podiel domácich potravín vyrobených bez použitia genetickej modifikácie.
Podujatie so začiatkom o 16.00 h sa koná pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.