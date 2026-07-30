Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 30. júl 2026Meniny má Libuša
< sekcia Ekonomika

Celosvetová produkcia zlata dosiahla v 2. štvrťroku rekordných 966 ton

.
Na snímke zlatá tehlička. Foto: TASR - Štefan Puškáš

V porovnaní s predchádzajúcim rekordom z druhého štvrťroka 2025 bola produkcia vyššia o takmer 2 %.

Autor TASR
Moskva 30. júla (TASR) - Celosvetová produkcia zlata dosiahla v druhom štvrťroku 2026 966 ton, čo je najvyššia úroveň za toto obdobie od roku 2000. V porovnaní s predchádzajúcim rekordom z druhého štvrťroka 2025 bola produkcia vyššia o takmer 2 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá sa vo štvrtok odvolala na údaje Svetovej rady pre zlato (WGC).

Objem ťažby vzrástol v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom o 7 %, a to predovšetkým v dôsledku sezónnych faktorov. Podľa správy WGC ťažba v druhom štvrťroku medziročne výrazne vzrástla v Kanade (+29 %), Čile (+24 %), Burkina Faso (+17 %) a Ghane (+8 %).

Zároveň v sledovanom období nastal v niekoľkých krajinách pokles objemu produkcie v dôsledku faktorov súvisiacich s bezpečnosťou a geologickými podmienkami. Konkrétne sa ťažba medziročne znížila v Nikarague (-33 % ), Mexiku (-23 %), USA (-12 %) a Číne (-8 %).
.

Neprehliadnite

VIDEO: Šutaj Eštok: Do Francúzska vyráža 20 slovenských hasičov

SAV: Prietok Dunaja na Devíne dosiahol historické minimum

HORÚČAVY SÚ TU: Nepodceňujte riziko úpalu a úžehu, varujú odborníci

VIDEO:ENVIROPOLÍCIA UDRELA NA PYTLIAKOV: Zaistila aj nelegálne zbrane