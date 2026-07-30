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Celosvetová produkcia zlata dosiahla v 2. štvrťroku rekordných 966 ton
V porovnaní s predchádzajúcim rekordom z druhého štvrťroka 2025 bola produkcia vyššia o takmer 2 %.
Autor TASR
Moskva 30. júla (TASR) - Celosvetová produkcia zlata dosiahla v druhom štvrťroku 2026 966 ton, čo je najvyššia úroveň za toto obdobie od roku 2000. V porovnaní s predchádzajúcim rekordom z druhého štvrťroka 2025 bola produkcia vyššia o takmer 2 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá sa vo štvrtok odvolala na údaje Svetovej rady pre zlato (WGC).
Objem ťažby vzrástol v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom o 7 %, a to predovšetkým v dôsledku sezónnych faktorov. Podľa správy WGC ťažba v druhom štvrťroku medziročne výrazne vzrástla v Kanade (+29 %), Čile (+24 %), Burkina Faso (+17 %) a Ghane (+8 %).
Zároveň v sledovanom období nastal v niekoľkých krajinách pokles objemu produkcie v dôsledku faktorov súvisiacich s bezpečnosťou a geologickými podmienkami. Konkrétne sa ťažba medziročne znížila v Nikarague (-33 % ), Mexiku (-23 %), USA (-12 %) a Číne (-8 %).
Objem ťažby vzrástol v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom o 7 %, a to predovšetkým v dôsledku sezónnych faktorov. Podľa správy WGC ťažba v druhom štvrťroku medziročne výrazne vzrástla v Kanade (+29 %), Čile (+24 %), Burkina Faso (+17 %) a Ghane (+8 %).
Zároveň v sledovanom období nastal v niekoľkých krajinách pokles objemu produkcie v dôsledku faktorov súvisiacich s bezpečnosťou a geologickými podmienkami. Konkrétne sa ťažba medziročne znížila v Nikarague (-33 % ), Mexiku (-23 %), USA (-12 %) a Číne (-8 %).