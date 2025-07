Celosvetový dopyt po energiách vlani rekordne vzrástol

Bratislava 23. júla (TASR) – Rok 2024 priniesol rast spotreby väčšiny energií a celkovo sa celosvetový dopyt po energiách zvýšil o 2 % na rekordných 592 exajoulov. Vyplýva to z globálnej správy o stave svetovej energetiky, ktorú pripravila audítorská spoločnosť KPMG v spolupráci s Energetickým inštitútom a konzultačnou firmou Kearney.



„Dopyt po elektrine vzrástol o 4 %, teda rýchlejšie než celková spotreba energie, čo poukazuje na pokračujúcu elektrifikáciu svetovej energetiky. Najväčší nárast dosiahol v Ázii (5,4 %) a na Blízkom východe (5,3%),“ priblížila KPMG. Najrýchlejšie rástli veterná a solárna energia, ktoré zaznamenali navýšenie o 16 %.



O vyše 1 % narástla aj spotreba fosílnych palív. Celosvetová spotreba uhlia dosiahla nový rekord, dopyt po zemnom plyne celosvetovo stúpol o 2,5 %. Produkcia ropy vzrástla v roku 2024 o 1,8 milióna barelov denne (b/d), čím dosiahla rekordných 94,7 milióna b/d (1 barel = 159 litrov).



Produkcia jadrovej energie vzrástla v roku 2024 o 3 % a pokryla približne 5 % svetovej energetickej spotreby. Asi dve tretiny nárastu pochádzali z Francúzska a Japonska, ktoré uvádzali do prevádzky reaktory po dlhodobých odstávkach.



Produkcia vodnej energie v roku 2024 mierne klesla o 1 %, hlavne v dôsledku nepriaznivých klimatických podmienok v Latinskej Amerike a Ázii. Napriek tomu zostala najväčším obnoviteľným zdrojom elektriny na svete, keď zabezpečila 15 % celosvetovej výroby elektriny.



Dopyt po biopalivách v roku 2024 vzrástol o 3 % a dosiahol rekordnú úroveň 2,2 milióna barelov ropného ekvivalentu (boe) denne. Najväčší medziročný nárast zaznamenal región Ázie a Tichomoria (o 47.000 boe/deň), za ním nasledovala Severná Amerika (o 42.000 boe/deň). Dopyt po biopalivách v EÚ klesol o 11 %, a to najmä v segmente bionafty, kde zaznamenal pokles o 15 %.



Napriek rastúcemu podielu obnoviteľných zdrojov sa zvýšili globálne emisie z energetiky v roku 2024 o 1 %, čím už štvrtý rok po sebe dosiahli nové rekordné hodnoty. Najväčším producentom emisií je aj naďalej Čína, v Európe však emisie už šiesty rok klesajú. Zároveň sa ale podľa štúdie zvýšila efektívnosť globálneho energetického systému. V roku 2024 sme totiž spotrebovali o 7 % menej primárnej energie na zabezpečenie rovnakej úrovne spotreby ako v predošlom období.