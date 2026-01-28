< sekcia Ekonomika
Celosvetový predaj batériových elektrických vozidiel vzrástol o 30 %
Zďaleka najdôležitejším trhom zostala Čína, kde sa dodávky nových BEV zvýšili o 33 % na takmer deväť miliónov kusov.
Autor TASR
Mníchov 28. januára (TASR) - V minulom roku sa na celom svete predalo približne 13,7 milióna nových batériových elektrických vozidiel (BEV), čo predstavuje nárast o 30 % v porovnaní s rokom 2024. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa v stredu odvolala na údaje poradenskej spoločnosti PwC.
Zďaleka najdôležitejším trhom zostala Čína, kde sa dodávky nových BEV zvýšili o 33 % na takmer deväť miliónov kusov. Nasledovala Európa s nárastom o 30 % na 2,6 milióna áut. Najdôležitejšími trhmi v regióne boli Nemecko s 545.000 predanými vozidlami (+43 %), Spojené kráľovstvo so 473.000 (+24 %) a Francúzsko s 327.000 (+12 %). Veľmi dynamický rast v Európe vrátane jeho hlavného trhu Nemecka odrážal rozširujúcu sa ponuku atraktívnych a výkonných modelov, priblížil Harald Wimmer z PwC.
V USA predaj klesol len minimálne na približne 1,2 milióna kusov. Ukončenie daňových úľav na kúpu elektrických áut ku koncu septembra však spôsobilo, že odbyt bol v poslednom štvrťroku 2025 o 31 % nižší ako v rovnakom období predchádzajúceho roka.
Spoločnosť PwC ďalej informovala, že plug-in hybridy už mohli prekonať svoj globálny vrchol. Vo štvrtom štvrťroku zaznamenal tento segment klesajúce čísla nových registrácií na celom svete, obzvlášť na čínskom trhu, ktorý sa považuje za skorý ukazovateľ globálnych trendov, vysvetlila poradenská spoločnosť.
