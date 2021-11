CELSI: Transformácia v autopriemysle musí zahŕňať reformu vzdelávania

Bratislava 1. novembra (TASR) - Transformácia automobilového priemyslu si vzhľadom na nadchádzajúcu zmenu štruktúry pracovných miest vyžiada ďalšie vzdelávania zamestnancov. Odvetvie v súčasnosti ovplyvňuje automatizácia a robotizácia, dekarbonizácia a zmeny v preferenciách zákazníkov. Tieto zmeny ovplyvnia aj tvorbu a zachovanie pracovných miest, vyplýva z diskusie na Národnom seminári aktérov v automobilovom priemysle o spravodlivej transformácii, ktorý organizoval Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI).



"V automobilovom priemysle prebiehajú súčasne tri transformácie, ktoré majú dopad na pracovné podmienky. Prvou je automatizácia a robotizácia, ktorá síce doteraz neznamenala znižovanie pracovných miest, ale kladie zvýšené nároky na kvalifikáciu zamestnancov v obsluhe technológií a robotov," uviedla výskumníčka CELSI Monika Martišková.



Druhou transformáciou je celková dekarbonizácia odvetvia, vrátane výroby elektrických áut. Dôsledkom bude podľa Martiškovej zníženie počtu pracovných miest, pretože autá na elektrický pohon sú menej náročnejšie na montáž. Na druhej strane bude treba viac kvalifikovaných pracovníkov. Treťou výzvou sú zmeny v preferenciách zákazníkov a dôraz na čistejšie formy mobility vrátane verejnej a zdieľanej dopravy, ktorá môže v budúcnosti znižovať dopyt po autách.



Štát by mal podľa účastníkov seminára automobilový priemysel podporiť najmä reformou vzdelávacieho systému vrátane celoživotného vzdelávania, podporou dekarbonizácie priemyslu vo forme investičnej podpory a zlepšenia infraštruktúry pre elektromobilitu, a tiež zefektívnením politiky trhu práce podporou rekvalifikácií zamestnancov a podporou predčasného dôchodku.



Je ale dôležité, aby do politík podporujúcich transformáciu boli zapojení všetci aktéri, teda zástupcovia zamestnancov aj zamestnávateľov. Z pohľadu predstaviteľov štátnej správy je dôležité naštartovať motivačné mechanizmy, aby mali zamestnanci vôľu zapájať sa do celoživotného vzdelávania, aby boli uplatniteľní na trhu práce aj po zmenách v sektore.



Na Slovensku sa vyrába približne jeden milión áut ročne a automobilový priemysel zamestnáva päť percent všetkých zamestnancov v ekonomike. Celkovo prispieva 13 % k hrubému domácemu produktu (HDP) Slovenska. Podľa prepočtov je až 60 % alebo 67.000 zamestnancov v autopriemysle ohrozených stratou zamestnania v dôsledku digitalizácie. V súvislosti s prechodom na elektromobilitu sú ohrození hlavne zamestnanci u dodávateľov komponentov pre spaľovacie motory, ktoré stratia pri masívnejšom prechode význam. To môže byť až tretina firiem v odvetví.