Cementáreň v Hornom Srní je už štyri týždne bez pozitívneho testu

Horné Srnie 24. marca (TASR) - Pri testovaní zamestnancov a externých spolupracovníkov na ochorenie COVID-19 nezaznamenala cementáreň Cemmac v Hornom Srní už štvrtý týždeň po sebe žiadny pozitívny prípad i napriek tomu, že Trenčiansky okres je už niekoľko týždňov v regionálnom COVID semafore čierny.



Podľa generálneho riaditeľa Martina Kebíska sa ukazuje, že protiepidemické opatrenia, ktoré spoločnosť zaviedla v súlade s odporúčaniami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne, sú opodstatnené a prinášajú výsledky. Od októbra minulého roku otestovali 158 ľudí PCR testami a 1441 antigénovými testami. Firma na testovanie vynaložila doteraz takmer 30.000 eur.



„Naším prvoradým cieľom je ochrániť zdravie našich zamestnancov a zabrániť prerušeniu výroby, keďže sme nepretržitou prevádzkou s približne 200 zamestnancami,“ uviedol generálny riaditeľ. Zdôraznil, že pri aktuálne poslednom testovaní v pondelok 22. marca otestovali 140 zamestnancov cementárne a 15 zamestnancov dodávateľských spoločností, všetci mali negatívny výsledok. Spoločnosť podľa neho zaviedla viacero opatrení na pomoc zamestnancom počas zložitej pandemickej situácie, a to aj nad rámec povinných nariadení. Vypláca plnú výšku mzdy všetkým zamestnancom, ktorí museli pre kontakt s pozitívnou osobou absolvovať karanténu. Nemusia tak žiadať o príspevok pri ošetrovaní člena rodiny alebo pandemickú práceneschopnosť, firma im vyplatí mzdu v rovnakej výške, ako keby boli v práci.



„Od začiatku druhej vlny pandémie v novembri minulého roka tak firma uhradila plnú mzdu za celkovo 630 vymeškaných pracovných hodín svojich zamestnancov. Dôležité je zdôrazniť, že takáto forma kompenzácie je možná len vďaka vzájomnej dôvere vedenia spoločnosti a zamestnancov,“ spresnil manažér spoločnosti Daniel Prekop.



Cemmac nad rámec povinných nariadení venoval zamestnancom vitamínové balíčky určené na prevenciu nákazy v celkovej hodnote 3500 eur a ďalších 35.000 eur stáli ochranné pomôcky, dezinfekcia priestorov a dezinfekčné prostriedky pre zamestnancov. Celkové náklady na testovanie, hygienu pracovísk a ochranu zdravia zamestnancov tak do dnešného dňa predstavujú takmer 70.000 eur. Spolu s náhradou mzdy za karanténu je to viac ako 100.000 eur.