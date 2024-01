Cementárenský koncern Holcim odčlení severoamerický biznis, mení šéfa

Zürich 28. januára (TASR) - Švajčiarsky cementárenský koncern Holcim odčlení svoju severoamerickú divíziu, ktorú uvedie na burzu v New Yorku. Oznámila to v nedeľu spoločnosť, ktorá zároveň rozhodla o novom generálnom riaditeľovi. Informovala o tom agentúra Reuters.



Novým šéfom Holcimu sa od 1. mája stane Miljan Gutovic, súčasný šéf divízie pre Európu, Blízky východ a Afriku. Vo funkcii nahradí Jana Jenischa, ktorý vedenie Holcimu prevzal v roku 2017. Jenisch zostane predsedom predstavenstva a bude viesť proces vstupu severoamerickej divízie na burzu v New Yorku.



Rozhodnutie odčleniť severoamerický biznis predstavuje najväčšiu zmenu v rámci spoločnosti od roku 2015, keď švajčiarsky Holcim prevzal francúzskeho konkurenta Lafarge a vytvoril jednu z najväčších cementárenských spoločností na svete. K dokončeniu odčlenenia tohto biznisu by malo dôjsť v 1. polroku 2025, pričom Holcim očakáva, že nová spoločnosť by mohla byť ocenená na približne 30 miliárd USD (27,60 miliardy eur).



"Čo sa týka kapitálových trhov, plánujeme úplne oddelenie nášho severoamerického biznisu, takže budeme kótovať 100 % biznisu na burze v New Yorku," povedal Jenisch. Zvyšok globálneho biznisu Holcimu, ktorý zahrnuje Európu, Latinskú Ameriku, Afriku a Áziu, by mal zostať súčasťou švajčiarskeho hlavného akciového indexu SMI.



(1 EUR = 1,0871 USD)