Cementárne nahradili viac ako 70 % fosílnych palív alternatívnymi

Bratislava 25. mája (TASR) - Slovenské cementárne v minulom roku prvý raz prekročili hranicu 70 % v zhodnocovaní alternatívnych palív. Znamená to, že nahradili 70,5 % fosílnych palív tuhým alternatívnym palivom vyrobeným z nerecyklovateľného odpadu. Ten by inak končil na skládkach, kde by po istom čase začal produkovať metán, ktorý je až 40-násobne škodlivejší ako oxid uhličitý. Vo štvrtok o tom informoval Zväz výrobcov cementu (ZVC) SR.



"Slovenské cementárne prekročili hranicu 70 % prvý raz a máme byť na čo hrdí, pretože takýto výsledok len potvrdzuje našu ambíciu byť medzi najlepšími a hlavne najekologickejšími cementárňami na svete. Je to pre nás veľký úspech, ktorý nás posúva bližšie k nášmu ultimátnemu cieľu dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050," povedal výkonný riaditeľ ZVC SR Rudolf Mackovič.



V uplynulom roku cementárne na Slovensku zhodnotili viac ako 390.000 ton tuhých alternatívnych palív a dosiahli ich podiel na celkovom palivovom mixe 70,5 %. To predstavuje medziročný nárast o viac ako štyri percentá. V procese výroby cementu tak ušetrili 220.000 ton uhlia, čo významným spôsobom znižuje uhlíkovú stopu výroby slovenského cementu. Spolu s rakúskymi, českými a nemeckými závodmi sa týmto už aj slovenské cementárne dostali medzi svetovú špičku vo využívaní alternatívnych palív, pričom sú už dlhodobo nad priemerom EÚ približne o 15 %.



Zhodnocovanie alternatívnych palív je jeden z primárnych nástrojov, ktorým slovenské cementárne znižujú dosahy svojej činnosti na životné prostredie. Množstvo vyprodukovaného odpadu však na Slovensku vzrástlo od roku 2010 takmer o 17 % a jeho energetické zhodnocovanie v cementárňach je jedným z riešení, ako sa s prebytočným odpadom vysporiadať.



"Odpad je surovina, ktorá musí prejsť procesmi triedenia a mechanickej úpravy na špecializovaných linkách. Tento typ výroby, ako napríklad v Pezinku, či plánovaná linka na východe Slovenska pri Turni nad Bodvou, bude jedným z kľúčov k riešeniu takého významného problému, aký Slovensko momentálne má so skládkovaním odpadu," dodal Mackovič.