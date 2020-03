Cena americkej ropy vzrástla o viac ako 10 %

New York 10. marca (TASR) - Cena ropy v utorok vyskočila o viac ako 10 % po pondelkovom (9. 3.) páde, ktorý bol najprudší od roku 1991. Podporili ju správy, že rokovania v rámci skupiny OPEC+ by mohli pokračovať aj napriek potenciálnemu zvýšeniu ťažby zo strany Saudskej Arábie a Ruska.



Ruský minister energetiky Alexander Novak podľa agentúry Interfax povedal, že Moskva nevylučuje koordinované opatrenia s Organizáciou krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) na stabilizáciu cien. Ruské ministerstvo energetiky sa má v stredu (11. 3.) stretnúť s predstaviteľmi domácich ropných firiem, aby diskutovali o aktuálnej situácii.



Americká ropa WTI s aprílovým kontraktom si v utorok polepšila o 3,23 USD alebo 10,38 % a uzavrela na 34,36 USD (30,17 eura) za barel (159 litrov). V pondelok jej cena padla o 24 %. Severomorská ropa Brent v utorok posilnila o 3,01 USD alebo 8,6 % na 37,31 USD za barel.



Šéf koncernu Saudi Aramco Amin Nasser v utorok povedal, že Saudská Arábia plánuje v apríli dodávať na trh rekordných 12,3 milióna barelov denne. To je výrazne nad aktuálnou produkciou na úrovni 9,7 milióna barelov denne. Novak zareagoval, že ruské ropné firmy môžu zvýšiť ťažbu až o 300.000 barelov denne. Dodal, že Rusko by dokázalo zvýšiť produkciu až o 500.000 barelov denne.



Ak by sa takýto scenár uskutočnil, na trhu by v situácii klesajúceho dopytu v dôsledku spomaľovania ekonomiky brzdenej epidémiou nového koronavírusu bol vysoký prebytok ponuky, čo by malo výrazne negatívny vplyv na ceny čierneho zlata. Podľa niektorých expertov by to ceny ropy stlačilo pod 30 USD za barel.