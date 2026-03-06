< sekcia Ekonomika
Cena americkej ropy WTI sa dostala nad 90 USD za barel
Americký prezident Donald Trump v piatok uviedol, že nechce žiadnu dohodu s Iránom, ale požaduje od Teheránu bezpodmienečnú kapituláciu.
Autor TASR
New York 6. marca (TASR) - Ropa sa pre vojnu v Iráne výrazne zdražuje a zrejme zaznamená najprudší týždňový nárast od jari 2020. Cena americkej ropy WTI sa dostala nad 90 USD (77,85 eura) za barel (159 litrov), cena severomorskej ropnej zmesi Brent sa pohybuje nad 92 USD za barel. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a CNBC.
Aprílový kontrakt na WTI si pripísal 9,28 USD alebo 11,46 % a okolo 18.00 h SEČ sa predával po 90,29 USD za barel. Májový kontrakt na ropu Brent vyskočil o 7,14 USD alebo 8,36 % na 92,55 USD za barel.
Cena Brentu tento týždeň vyskočila o 24 % a cena WTI takmer o 30 %. To je najprudší týždňový nárast cien referenčných druhov ropy od mája 2020, respektíve od apríla 2020.
Americký prezident Donald Trump v piatok uviedol, že nechce žiadnu dohodu s Iránom, ale požaduje od Teheránu bezpodmienečnú kapituláciu.
Konflikt medzi USA a Iránom sa rozšíril naprieč Blízkym východom, narušil produkciu energií v regióne a takmer zastavil dopravu v Hormuzskom prielive, jednej z najdôležitejších lodných trás na svete.
Katarský minister energetiky Saad al-Kaabí pre britský denník Financial Times povedal, že ceny ropy môžu v najbližších týždňoch vystúpiť až na 150 USD za barel, ak tankery nebudú môcť plávať cez prieliv. Takýto vývoj by podľa neho mohol „položiť svetové ekonomiky“.
„Každý, kto zatiaľ nevyhlásil vyššiu moc, tak to podľa nás urobí v najbližších dňoch, ak situácia potrvá,“ uviedol al-Kaabí. „Všetci exportéri v Perzskom zálive budú musieť vyhlásiť vyššiu moc. Ak nie, budú niesť právnu zodpovednosť, je to ich rozhodnutie,“ dodal.
(1 EUR = 1,1561 USD)
Aprílový kontrakt na WTI si pripísal 9,28 USD alebo 11,46 % a okolo 18.00 h SEČ sa predával po 90,29 USD za barel. Májový kontrakt na ropu Brent vyskočil o 7,14 USD alebo 8,36 % na 92,55 USD za barel.
Cena Brentu tento týždeň vyskočila o 24 % a cena WTI takmer o 30 %. To je najprudší týždňový nárast cien referenčných druhov ropy od mája 2020, respektíve od apríla 2020.
Americký prezident Donald Trump v piatok uviedol, že nechce žiadnu dohodu s Iránom, ale požaduje od Teheránu bezpodmienečnú kapituláciu.
Konflikt medzi USA a Iránom sa rozšíril naprieč Blízkym východom, narušil produkciu energií v regióne a takmer zastavil dopravu v Hormuzskom prielive, jednej z najdôležitejších lodných trás na svete.
Katarský minister energetiky Saad al-Kaabí pre britský denník Financial Times povedal, že ceny ropy môžu v najbližších týždňoch vystúpiť až na 150 USD za barel, ak tankery nebudú môcť plávať cez prieliv. Takýto vývoj by podľa neho mohol „položiť svetové ekonomiky“.
„Každý, kto zatiaľ nevyhlásil vyššiu moc, tak to podľa nás urobí v najbližších dňoch, ak situácia potrvá,“ uviedol al-Kaabí. „Všetci exportéri v Perzskom zálive budú musieť vyhlásiť vyššiu moc. Ak nie, budú niesť právnu zodpovednosť, je to ich rozhodnutie,“ dodal.
(1 EUR = 1,1561 USD)