Cena americkej ropy WTI skolabovala o vyše 120 percent

New York 20. apríla (TASR) - Cena americkej ropy WTI v pondelok totálne skolabovala, keď padla o vyše 100 % a dostala sa do negatívneho pásma.



Májový kontrakt na ropu WTI padol o 21,97 USD alebo o vyše 120 % na -3,70 USD (-3,41 eura) za barel (159 litrov). Júnový kontrakt na WTI, ktorý exspiruje 19. mája, stratil okolo 12 % na 22,06 USD za barel. Júnový kontrakt na severomorskú ropu Brent sa o 20.15 h SELČ predával so stratou 2,19 USD alebo 7,80 % po 25,89 USD za barel.



Obchodníci sa boja strmého zníženia dopytu pre pandémiu nového koronavírusu. Takisto hrozí, že kapacity ropných zásobníkov v USA sa čoskoro naplnia, pričom do USA mieri veľké množstvo ropy. Producenti sa síce dohodli na výraznom obmedzení ťažby, to sa však nezrealizuje dostatočne rýchlo, aby zabránilo obrovskému prebytku ponuky v najbližších týždňoch.



Najviac sa to dotklo kontraktu s dodávkou v najbližšom mesiaci, ktorý exspiruje v utorok (21. 4.). Obchodníci, ktorí by normálne nemali problém presunúť exspirujúci kontrakt na ďalší, nemôžu nájsť nikoho, kto by ho kúpil a prevzal fyzickú dodávku. "Nikto v tejto chvíli nechce a ani nepotrebuje ropu," uviedol analytik firmy Price Futures Group Phil Flynn.



(1 EUR = 1,0860 USD)