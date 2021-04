Cena benzínu medziročne vzrástla, analytik očakáva ďalšie zdražovanie

Bratislava 1. mája (TASR) – Ceny benzínov aj nafty na Slovensku v apríli stagnovali, keď sa v 16. týždni liter najpredávanejšieho 95-oktánového benzínu predával za 1,353 eura. To je iba o dva eurocenty viac ako na začiatku mesiaca. Priemerná cena nafty sa počas apríla dokonca o tri eurocenty znížila na 1,174 eura za liter. Oproti poslednému aprílovému týždňu minulého roka, keď stál 95-oktánový benzín 1,101 eura, sa však jeho cena zvýšila o 23 % a cena nafty medziročne vzrástla o 13 %. Hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda očakáva v nasledujúcich dňoch rast ceny ropy aj mierny nárast cien benzínu.



"Cena pohonných hmôt mierne vzrastie, najmä benzín," očakáva Kovanda. "Ropa Brent totiž zdražuje, blíži sa úrovni 68 dolárov (56,06 eura) za barel, a je tak blízko svojho maxima za celé obdobie od prvej polovice roku 2019," uviedol analytik. Zvyšovanie cien pohonných hmôt podľa Kovandu pribrzdí efekt postupného spevňovania kurzu eura voči doláru, ktorý znižuje cenu barelu ropy v eurách. Kurz za posledný mesiac vzrástol z hodnoty 1,1725 USD/euro na 1,2129 USD/euro. Zvyšovanie cien benzínu sa podľa Kovandu dá očakávať aj preto, že s koncom zimnej sezóny v jarných mesiacoch tradične klesá dopyt po nafte na vykurovanie.



Cena ropy Brent rastie, keďže podľa analytika opadáva obava z dramatického poklesu dopytu po rope v dôsledku šírenia indickej mutácie nového koronavírusu. "Banka Goldman Sachs navyše prognózuje bezprecedentný rast dopytu po rope počas nasledujúcich šiestich mesiacov, a to 5,2 milióna barelov denne," priblížil Kovanda. Dôvodom rastu má byť zotavenie ekonomiky pri obmedzenej ponuke ropy na svetových trhoch. "Výsledkom bude citeľné zdraženie ropy Brent na 80 dolárov za barel," očakáva analytik.



Pohonné hmoty by mali počas nasledujúcich dní zdražovať napríklad v Česku, ale aj v ďalších európskych krajinách. Aktuálne je benzín lacnejší ako na Slovensku v Bulharsku, Rumunsku a v Poľsku, ale tiež aj v Maďarsku, Slovinsku či v Česku.



(1 euro = 1,2129 USD)