Cena benzínu v USA klesla pod 4 USD za galón

Washington 11. augusta (TASR) - Priemerná maloobchodného cena benzínu v USA klesla vo štvrtok pod 4 USD za galón (3,785 litra) prvý raz po pár mesiacoch. To poskytne určitú úľavu vodičom v krajine s najväčšou spotrebou tohto paliva na svete. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Podľa údajov americkej automobilovej asociácie sa vo štvrtok cena benzínu znížila na 3,990 USD (3,86 eura) za galón.



Ceny benzínu v USA dosiahli vrchol v júni na rekordnej úrovni 5,02 USD/galón, čo urobilo prievan v peňaženkách Američanov. Vodiči tak tento rok v júli nakúpili menej paliva ako pred dvomi rokmi, v júli 2020, počas pandémie ochorenia COVID-19.



Najnovší pokles cien benzínu môže pomôcť administratíve prezidenta Joea Bidena a demokratom počas novembrových volieb do Kongresu. Biely dom po ruskej invázii na Ukrajinu podnikol niekoľko krokov na obmedzenie cien ropy. Biden v stredu (10. 8.) povedal, že inflácia vykazuje známky zmiernenia, aj keď ľuďom "stále ubližuje".



V jednom bode cena ropy, ktorá bola hlavným ťahúňom cien benzínu, dosiahla 139 USD za barel. Vo štvrtok to bolo približne 98 USD/barel. Ceny ropy klesli, pretože obavy trhu z prerušenia dodávok sa zmiernili.



(1 EUR = 1,0338 USD)