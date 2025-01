Cena bitcoinu dosiahla nový rekord, keď prekročila hranicu 109.000 USD

Londýn 20. januára (TASR) - Cena bitcoinu dosiahla v pondelok nový rekord. Prekročila hranicu 109.000 USD, len niekoľko hodín pred inauguráciou novozvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorý naznačil plány na dereguláciu sektora kryptomien. TASR o tom informuje na základe správ AP a AFP.



Bitcoin pred inauguračným ceremoniálom vyskočil na rekordnú hodnotu 109.241 USD (106.079,82 eura). Neskôr však časť ziskov zmazal a klesol na približne 107.500 USD.



Najväčšia aj najznámejšia kryptomena na svete od víťazstva Trumpa v novembrových prezidentských voľbách prudko vzrástla, pričom začiatkom decembra prvýkrát prekonala hranicu 100.000 USD. Stalo sa tak po tom, čo do médií prenikli správy, že Trump vymenuje za predsedu Komisie pre cenné papiere a burzu (SEC) Paula Atkinsa, známeho zástancu kryptomien. Na ilustráciu, pred dvoma rokmi sa bitcoin predával za približne 20.000 USD.



Trump sľúbil aj v predvolebnej kampani, že z USA urobí "hlavné mesto kryptomien na planéte" a nahromadí národné zásoby bitcoinov. V polovici decembra dosiahla cena bitcoinu vrchol na úrovni 108.316 USD. Neskôr však zamierila nadol, keďže obchodníci sa rozhodli vybrať si zisky.



Cez víkend Trump spustil svoju vlastnú kryptomenu, tzv. memecoin nazvaný $TRUMP. To vyvolalo horúčkovité nákupy, ktoré vystrelili jeho trhovú kapitalizáciu na niekoľko miliárd dolárov.



Memecoin $TRUMP je navrhnutý tak, aby zarábal na popularite osobnosti, hnutia alebo virálneho internetového trendu. Novozvolený prezident predstavil túto mincu v príspevku na svojej platforme Truth Social a na platforme X, ktorú vlastní miliardár a krypto nadšenec Elon Musk.



Bitcoin je najpopulárnejšia kryptomena na svete. Bola vytvorená v roku 2009 ako druh elektronickej hotovosti nekontrolovanej bankami alebo vládami. Bitcoin aj novšie formy kryptomien sa v divokých záchvatoch presunuli z finančného okraja do hlavného prúdu.



Veľmi kolísavá povaha kryptomien, ako aj ich používanie zločincami, podvodníkmi a problematickými štátmi sa stali terčom kritiky. Odporcovia digitálnych mien tvrdia, že majú obmedzenú užitočnosť a často sú to len Ponziho schémy.



Ale kryptomeny vzdorujú odporcom a prežili niekoľko pádov počas svojej krátkej životnosti. Bohatí hráči v kryptopriemysle, ktorí sa cítili byť nespravodlivo terčom administratívy prezidenta Joea Bidena, vynaložili veľké prostriedky, aby pomohli Trumpovi vyhrať minuloročné novembrové voľby.



(1 EUR = 1,0298 USD)