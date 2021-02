Cena bitcoinu klesla na najnižšiu hodnotu za dva týždne

Londýn 26. februára (TASR) - Cena bitcoinu v piatok nakrátko klesla až o zhruba 6 %, na najnižšiu hodnotu za dva týždne. Dôvodom bolo oslabenie globálnych dlhopisových trhov, ktoré vyvolalo výpredaje rizikovejších aktív.



Zdá sa, že tento týždeň bude pre najznámejšiu digitálnu menu najhorší od vlaňajšieho marca.



Cena najväčšej kryptomeny na svete sa počas ranného obchodovania v piatok prepadla na 44.451 USD (36.360,74 eura). Neskôr však väčšinu zo svojich strát zmazala a dosiahla cenu 46.525 USD, čo bolo o 1,2 % menej ako v predchádzajúci deň, ale zároveň pokles o takmer 20 % za tento týždeň. To by mohla byť najväčšia týždenná strata bitcoinu od marca minulého roku.



Výpredaj odrážal vývoj na akciových trhoch, kde európske akcie klesli až o 1,5 %. Aj ázijské akcie v piatok zamierili nadol a pripísali si najväčšie straty za deväť mesiacov.



Bitcoin od začiatku roka vzrástol o približne 60 % a tento mesiac dosiahol historické maximum 58.354 USD po tom, ako veľké americké spoločnosti, ako je napríklad Tesla, investovali do tejto meny.



Ohromujúce posilnenie bitcoinu v uplynulých mesiacoch však vyvolalo obavy investičných bánk, ktoré znepokojuje takýto prudký rast digitálnej meny a vyzvali vlády aj príslušné úrady na prísnejšiu reguláciu.



(1 EUR = 1,2225 USD)