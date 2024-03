Cena bitcoinu prekonala historický rekord

New York 5. marca (TASR) - Cena digitálnej meny bitcoin dosiahla nové historické maximum. Podľa údajov analytického portálu Coinmarketcap najstaršia a najdôležitejšia kryptomena v utorok popoludní SEČ prekonala svoj doterajší rekord z 10. novembra 2021, ktorý bol necelých 69.000 amerických dolárov (63.618 eur) za kus. TASR o tom informuje na základe správy agentúr Reuters a DPA.



Prudké zhodnocovanie bitcoinu sa začalo vlani na jeseň. Len od začiatku tohto roka si digitálna mena voči americkému doláru pripísala približne 50 %. V utorok sa mena nakrátko predávala za 69.202 USD za kus.



Väčšina nárastu prišla v posledných týždňoch, keď sa prudko zvýšil prílev peňazí do bitcoinových fondov obchodovaných v USA. Spotové bitcoinové fondy schválili v USA začiatkom tohto roka. Ich uvedenie na trh otvorilo cestu novým veľkým investorom a vyvolalo dynamiku pripomínajúcu nábeh na rekordné úrovne v roku 2021.



Čisté toky do desiatich najväčších amerických spotových bitcoinových fondov dosiahli v týždni do 1. marca 2,17 miliardy USD, pričom viac ako polovica z tejto sumy smerovala do fondu iShares Bitcoin Trust spoločnosti BlackRock. Medzi ďalšími veľkými investormi do digitálnej meny vyčnievajú napríklad finančné inštitúcie Grayscale a Fidelity.