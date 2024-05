Cena bitcoinu prekročila 65.000 USD

Bratislava 6. mája (TASR) - Najznámejšia kryptomena na svete bitcoin si od začiatku tohto mesiaca výrazne polepšila a jej cena v pondelok prekročila hranicu 65.000 amerických dolárov (60.499 eur). Podporila ju najmä aprílová správa o zamestnanosti v USA, ktorá poukázala na ochladenie trhu práce v najväčšej svetovej ekonomike. To podporilo očakávania, že americká centrálna banka (Fed) by mohla pristúpiť k skoršiemu zníženiu úrokových sadzieb.



V pondelok okolo 11.30 h SELČ sa bitcoin podľa údajov portálu tradingeconomics obchodoval po 65.210 USD. To predstavuje prudký nárast v porovnaní s hodnotou z 1. mája, keď jeho cena prepadla pod 57.000 USD, čo bolo najmenej od konca februára. V medzimesačnom porovnaní si Bitcoin v pondelok pripisoval takmer 6 % a v medziročnom viac ako 125 %.



Trh práce v USA sa podľa vládnej správy zverejnenej v piatok (3. 5.) výrazne ochladil. Počet nových pracovných miest mimo poľnohospodárstva minulý mesiac stúpol len o 175.000 po 315.000 v marci, pričom analytici počítali so zvýšením až o 240.000. Miera nezamestnanosti vzrástla na 3,9 %. Ekonómovia prognózovali, že zostane na úrovni 3,8 %.



"Investori prehodnocujú svoje očakávania týkajúce sa menovej politiky americkej centrálnej banky. Tá by sa práve v reakcii na piatkové čísla z amerického trhu mohla uchýliť k skorému začiatku znižovania svojej základnej úrokovej sadzby. To by bola pozitívna správa pre trhy ako celok, ale najmä práve pre rizikovejšie aktíva," uviedol v pondelok hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda.



"Zníženie úrokových sadzieb znamená zvýšenie dostupnosti financovania týchto rizikovejších aktív a zároveň pokles výnosov bezpečných aktív, ako sú štátne dlhopisy, čo zvyšuje atraktivitu rizikovejších aktív," priblížil ekonóm.



(1 EUR = 1,0744 USD)