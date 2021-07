Cena bitcoinu prudko vzrástla a dostala sa takmer až na 40.000 USD

New York 26. júla (TASR) - Cena bitcoinu na začiatku nového týždňa prudko vzrástla a dostala sa takmer až na 40.000 USD (33.935,69 eura). Podporili ho napríklad špekulácie, že Amazon by mohol začať akceptovať bitcoin ako platobný prostriedok.



Americký koncern totiž údajne hľadá manažéra pre rozvoj stratégie v oblasti digitálnych mien a blockchainu. Preto analytici začali špekulovať, že Amazon by nakoniec mohol bitcoin akceptovať ako platobný prostriedok. Keď sa najväčšia a najznámejšia kryptomena začala vďaka tomu posilňovať, investori sa ponáhľali uzavrieť svoje stávky na pokles bitcoinu. To spôsobilo, že bitcoin sa v pondelok dostal až na 39.681 USD. Neskôr prišiel o časť ziskov a popoludní okolo 16.45 h SELČ sa podľa CoinMarketCap predával s plusom približne o 12,5 % (24 hodín) po 38.235,56 USD.



Výrazne si polepšili aj ďalšie digitálne meny. Ethereum, cardano a XRP boli v pluse o približne 10 % a dogecoin o 12,5 %.