Cena bitcoinu sa oslabila na zhruba 66.000 USD za kus
Hodnota bitcoinu od októbra, keď kulminovala nad úrovňou 126.OOO USD za kus, sa oslabila o viac ako 45 %.
Autor TASR
Londýn 13. februára (TASR) - Cena digitálnej meny bitcoin v piatok klesla na približne 66.000 USD (55.584 eur) za kus, keďže kryptomeny sa opäť dostali pod tlak. Pokles nasledoval po tom, ako spoločnosť Standard Chartered varovala pred ďalším oslabením bitcoinu a firma Coinbase prevádzkujúca najväčšiu americkú kryptomenovú burzu vykázala výsledky, ktoré boli sklamaním. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Spoločnosť Coinbase skončila vo štvrtom štvrťroku v strate v objeme 667 miliónov USD. Jej tržby sa znížili o viac ako 20 % na sumu 1,8 miliardy USD, čo poukazuje na vplyv klesajúcich cien kryptomien na obchodnú aktivitu.
Hodnota bitcoinu od októbra, keď kulminovala nad úrovňou 126.OOO USD za kus, sa oslabila o viac ako 45 %. Analytici varujú, že hoci sa bitcoin môže zotaviť, trvalé prelomenie pod hranicu 60.000 USD môže viesť k rozsiahlejším stratám. Od začiatku tohto roka bitcoin klesol o 23,9 %.
(1 EUR = 1,1874 USD)
