Cena bitcoinu sa priblížila k rekordnému maximu

New York 12. apríla (TASR) - Cena bitcoinu na začiatku nového týždňa vzrástla a priblížila sa k svojmu rekordnému maximu. Náladu na trhu digitálnych mien podporuje blížiaci sa vstup na burzu americkej spoločnosti Coinbase Global.



Najväčšia a najznámejšia kryptomena sa v pondelok posilnila o 2,6 % a jej cena sa dostala až takmer na 1-mesačné maximum 61.229 USD (51.505 eur). Neskôr však prišla o svoje zisky a jej cena takmer stagnovala. Bitcoin sa 13. marca dostal na rekordných 61.742 USD. V priebehu uplynulého roka sa jeho cena takmer zdeväťnásobila.



Akceptácia kryptomien na Wall Street sa zvyšuje. Spoločnosť Coinbase Global, ktorá prevádzkuje najväčšiu americkú kryptomenovú burzu, vstúpi na Nasdaq 14. apríla. Je to prvá takáto kotácia veľkej kryptofirmy a pre ďalšie start-upy z odvetvia zároveň test záujmu investorov.



"Kryptospoločnosť, ktorá smeruje na burzu, je veľkým míľnikom," uviedol šéf a spoluzakladateľ kryptopeňaženky Zumo Nick Jones. "Takéto kroky spôsobujú, že spotrebitelia sa cítia bezpečnejšie, pokiaľ ide o kryptomeny, a hlavne zvyšujú dôveru v tomto priestore."



Hlavným ťahúňom trhu s krytomenami, ktorého celková hodnota už prekročila 2 bilióny USD, zostáva bitcoin, o ktorý v posledných mesiacoch prejavilo záujem niekoľko veľkých spoločností a inštitucionálnych investorov. Medzi firmy, ktoré nakúpili bitcoin, patria napríklad Tesla a Square.



Už aj veľké investičné banky hľadajú možnosti, ako by umožnili svojim klientom investovať do digitálnych aktív. Morgan Stanley v marci ohlásila, že umožní svojim klientom, ktorým spravuje majetok, prístup k bitcoinovým fondom. Aj Goldman Sachs sa pripravuje na spustenie investičných nástrojov pre bictoin a ďalšie digitálne aktíva.



(1 EUR = 1,1888 USD)