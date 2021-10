Cena bitcoinu sa približuje k rekordnému maximu

New York 16. októbra (TASR) - Bitcoin pokračuje v raste a jeho cena sa približuje k rekordnému maximu. Tento mesiac sa už posilnil o viac než dve pätiny.



Najväčšia a najznámejšia kryptomena vyskočila približne o 8 % v piatok (15. 10.) a v sobotu sa jej cena dostala až na 62.100 USD (53.525,25 eura). Neskôr prišla o časť ziskov a podľa CoinMarketCap sa okolo 14.20 h SELČ predávala s plusom 3,48 % po 61.523,48 USD. Od začiatku októbra bitcoin vyskočil o vyše 40 % a jeho cena sa približuje k rekordnému maximu 64.869 USD.



Bitcoin podporila správa, že americká komisia pre cenné papiere burzy SEC povolí ETF založený na termínovaných kontraktoch na bitcoin. Podľa mediálnych správ by sa ProShares Bitcoin Strategy ETF mohol začať obchodovať už na budúci týždeň. Takýto krok by podporil širšiu akceptáciu bitcoinu a pritiahol inštitucionálnych aj retailových investorov, ktorí preferujú nákup tradičného a regulovaného produktu pred kryptoburzami.



Špekulácie, že čoskoro sa začne obchodovať spomínaný ETF pomohli bitcoinu, aby počas uplynulých týždňov prekonal ostatné digitálne meny a jeho podiel na celkovej trhovej kapitalizácii kryptomien stúpol na 46 %.



(1 EUR = 1,1602 USD)