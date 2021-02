Cena bitcoinu sa v stredu zotavila a opäť sa dostala nad 50.000 USD

Londýn 24. februára (TASR) - Cena bitcoinu sa v stredu zotavila z utorkového (23. 2.) výpredaja a opäť sa dostala nad 50.000 USD (41.176 eur). Podporilo ju oznámenie firmy Square, že nakúpila bitcoiny.



Okolo 10.00 h SEČ sa najznámejšia a najväčšia kryptomena podľa údajov Coin Metrics obchodovala s plusom 7,5 % po 50.683 USD. Predtým sa jej cena dostala až na 51.369 USD.



Posilnili sa aj ďalšie kryptomeny, ethereum si pripísalo 11,3 % a XRP 7,4 %.



Fintech spoločnosť Square, ktorú spoluzaložil a vedie šéf Twitteru Jack Dorsey, v utorok oznámila, že kúpila 3318 bitcoinov za 170 miliónov USD. Dodala, že na bitcoin aktuálne pripadá okolo 5 % jej aktív.



To nie je prvá investícia firmy Square do bitcoinu. Minulý rok nakúpila bitcoiny za 50 miliónov USD.



Bitcoin v utorok padol takmer až na 45.000 USD. Pritom ešte v nedeľu (21. 2.) sa jeho cena dostala na nové rekordné maximum 58.356 USD. Aktuálne je najznámejšia kryptomena približne o 70 % silnejšia v porovnaní so začiatkom roka. Počas uplynulých 12 mesiacov si polepšila o vyše 400 %.



Podľa kritikov je bitcoin podobne ako ďalšie kryptomeny vysoko volatilný, čo je jedným z dôvodov, prečo nie je širšie používaný ako platobný prostriedok.



Americká ministerka financií Janet Yellenová, ktorá požaduje prísnejšiu reguláciu kryptomien, v pondelok (22. 2.) vyhlásila, že bitcoin je mimoriadne neefektívny pri realizácii transakcií, a že je to vysoko špekulatívne aktívum.



(1 EUR = 1,2143 USD)