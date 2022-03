Cena bitcoinu v piatok vzrástla nad 45.000 USD

Londýn 26. marca (TASR) - Cena bitcoinu v piatok (25. 3.) vzrástla nad hranicu 45.000 USD (40.901,65 eura). Podporili ju správy, že Rusko uvažuje o akceptácii najznámejšej a najväčšej kryptomeny pri platbách za export ropy a plynu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Cena bitcoinu sa nad túto psychologicky a technicky dôležitú hranicu dostala v tomto roku len tretíkrát a naďalej sa pohybuje výrazne pod rekordnými úrovňami z novembra 2021.



Vo štvrtok (24. 3.) sa objavili správy, podľa ktorých Rusko zvažuje, že bude bude krajinám, ktoré považuje za priateľské, predávať ropu a plyn aj za bitcoiny.



V stredu (23. 3.) ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil, že Rusko bude požadovať, aby "nepriateľské" krajiny platili za dodávky zemného plynu v rubľoch, čo ešte zvýšilo neistotu na trhu s plynom. Európska únia (EÚ) už túto požiadavku odmietla.



Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyhlásila, že Rusko sa týmto krokom usiluje obísť sankcie Európskej únie, čo však Brusel neumožní. "Už sa nenecháme vydierať prostredníctvom energií," povedala.



Šéf energetického výboru ruskej dumy Pavel Zavaľnyj vo štvrtok uviedol, že pokiaľ ide o "priateľské" krajiny, ako sú Čína alebo Turecko, Rusko chce byť pri možnostiach platieb za energie flexibilnejšie. "Už dlho navrhujeme Číne, aby sme prešli pri zúčtovaní na národné meny ruble a jüan. V prípade Turecka to bude líra a ruble." Zavaľnyj dodal, že platby by sa mohli realizovať aj v bitcoinoch.



"Tieto správy síce zvýšili cenu bitcoinu, ale zostáva nezodpovedných viacero otázok," uviedla analytička Swissquote Ipek Ozkardeskaya. "Čína neznáša bitcoin. Zmení svoj názor, aby nakupovala lacnú ruskú ropu?" Ozkardeskaya takisto pochybuje, že Západ bude "Rusku tolerovať, aby bitcoinom obchádzalo sankcie".



Šéfka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová tento týždeň vyjadrila svoje obavy, že kryptomeny sa už používajú na obídenie sankcií proti Rusku. Najviac ju znepokojuje veľký objem rubľov menených za kryptoaktíva.



V sobotu popoludní okolo 16.30 h SEČ sa bitcoin podľa CoinMarketCap predával so stratou 0,62 % (v priebehu 24 hodín) po 44.234,83 USD.