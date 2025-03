Cena bitcoinu v pondelok klesla až o 6,5 %

New York/Singapur 10. marca (TASR) - Cena bitcoinu na začiatku nového týždňa klesla až o 6,5 % a blíži sa k úrovni 80.000 USD (73.685,18 eura). Neskôr však vymazala časť strát. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Dôvodom výraznej volatility na bitcoinovom trhu v posledných dňoch je sklamanie z plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa na zriadenie strategických kryptorezerv, ktoré sa majú skladať zo skonfiškovaných bitcoinov, a ktorý nepočíta s ich nákupmi.



V skorom obchodovaní padla cena najznámejšej kryptomeny o 6,5 % na 80.650 USD. Bitcoin neskôr vymazal časť strát a okolo 10.20 h SEČ sa obchodoval nižšie o 3,08 % po 83.156,98 USD.



Donald Trump vo štvrtok (6. 3.) podpísal príkaz na zriadenie strategických rezerv zo skonfiškovaných bitcoinov. Vláda však neplánuje nákup bitcoinov, čo sklamalo trh a cena najznámejšej kryptomeny výrazne klesla.



Kryptorezervy USA by sa mali skladať z bitcoinov, ktoré vlastní federálna vláda. Tieto bitcoiny boli zhabané v rámci trestného alebo občianskeho konania o zhabaní majetku. Súčasťou týchto rezerv zrejme budú aj ďalšie štyri kryptomeny, medzi ktoré patria ether, XRP, solana a cardano.



Niektorí investori však predpokladajú, že vytvorenie kryptorezerv z dlhodobého hľadiska podporí ceny bitcoinu aj ďalších digitálnych aktív.



"Som si istý, že trh sa v tomto mýli," uviedol hlavný investičný riaditeľ spoločnosti Bitwise Asset Management Matt Hougan. Trh podľa neho sklamalo, že vláda nezačne okamžite nakupovať bictoiny. Hougan to však považuje len za krátkodobé zhoršenie nálady na trhu.



(1 EUR = 1,0857 USD)