Cena bitcoinu v stredu nakrátko prekonala 94.000 USD

Singapur/Londýn 20. novembra (TASR) - Digitálna mena bitcoin v stredu nakrátko dosiahla nový rekord, keď prekonala hranicu 94.000 USD. Podporila ju správa, že spoločnosť Trump Media & Technology Group novozvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa rokuje o kúpe firmy Bakkt, ktorá obchoduje s kryptomenami. To zvýšilo nádej, že nastupujúca Trumpova administratíva bude priateľská ku kryptomenám. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Cena bitcoinu, najväčšej a najznámejšej kryptomeny na svete, sa tento rok viac ako zdvojnásobila. Počas stredajšieho obchodovania v Ázii sa nakrátko vyšplhala až na rekordných 94.078 USD (88.937,42 eura). Následne však bitcoin časť ziskov stratil a tesne po 10. h SEČ sa predával po 93.374 USD, čo bolo o 1,06 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Renomovaný hospodársky denník Financial Times, s odvolaním sa na dvoch ľudí oboznámených so záležitosťou, v stredu uviedol, že Trump Media and Technology Group, ktorá prevádzkuje sociálnu sieť Truth Social, je blízko k akvizícii spoločnosti Bakkt, ktorá je podporovaná vlastníkom americkej NYSE Intercontinental Exchange.



Kryptomeny od amerických prezidentských volieb 5. novembra prudko vzrástli, keďže obchodníci stavili na to, že sľúbená podpora novozvoleného prezidenta Trumpa pre digitálne aktíva povedie k menej reštriktívnemu regulačnému režimu.



Podľa analýzy agregátora údajov CoinGecko hodnota globálneho trhu s kryptomenami už prekročila rekordné 3 bilióny USD.



(1 EUR = 1,0578 USD)