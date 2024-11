Cena bitcoinu v stredu vzrástla len mierne

Singapur 20. novembra (TASR) - Cena bitcoinu sa v stredu zvýšila len veľmi mierne a drží sa tesne pod rekordným maximom zo začiatku tohto týždňa. Sentiment voči kryptomenám zostal optimistický pre vyhliadky na priaznivejšie regulačné prostredie v USA, ale tempo ich rastu sa spomalilo, keďže trhy čakajú na jasnejšie signály o politike nastupujúceho prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Najznámejšia digitálna mena bitcoin sa v stredu o 7.23 h SEČ predávala po 92.523 USD (87.467,38 eur), čo bolo o 0,14 % viac, ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Bitcoin za uplynulé dva týždne prudko vzrástol, pričom zisky mu prinieslo najmä víťazstvo Donalda Trumpa v amerických prezidentských voľbách, keďže sľúbil "priateľské" regulácie digitálnych mien. To vyvolalo nádej, že takýto scenár pritiahne do kryptomien viac inštitucionálneho kapitálu. Fondy obchodované na burze bitcoinov zaznamenali od Trumpovho víťazstva veľký prílev financií.



Teraz sa však pozornosť sústredila na to, čo bude Trumpova politika znamenať pre kryptomeny, pričom zvolený prezident by sa mal ujať úradu približne o dva mesiace.



Napriek odolnosti bitcoinu širší trh s digitálnymi menami v stredu klesá, pretože chuť riskovať narušilo zvýšené napätie medzi Ruskom a Ukrajinou po tom, ako Moskva znížila svoj prah pre jadrovú odvetu. Ethereum tak klesol o 0,18 % na 3110,40 USD.



(1 EUR = 1,0578 USD)