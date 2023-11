Cena bitcoinu vo štvrtok ráno vzrástla takmer o 4 %

Singapur 2. novembra (TASR) - Digitálna mena bitcoin vo štvrtok ráno vzrástla o takmer 4 % a dosiahla najvyššiu úroveň za 17 mesiacov. Aj ďalšie kryptomeny si pripísali zisky, keďže dolár sa oslabil po tom, ako americký Federálny rezervný systém (Fed) svoje úrokové sadzby nezmenil a jeho predseda Jerome Powell zaujal menej tvrdý postoj k ďalšiemu zvýšeniu úrokov, ako trhy očakávali. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Cena najväčšej a najznámejšej kryptomeny počas obchodovania v Ázii vo štvrtok vzrástla o takmer o 4 % na 35.808 USD (33.983,11 eura). Dosiahla tak najvyššiu úroveň od mája 2022. Digitálna mena ethereum stúpla o 3 % na 1866,19 USD, čo je takmer trojmesačné maximum.



Trh s digitálnymi menami bol do značnej miery povzbudený slabším dolárom a klesajúcimi výnosmi po tom, ako Fed ponechal úrokové sadzby na stabilnej úrovni a jeho šéf Powell zaujal menej tvrdý postoj k budúcemu zvyšovaniu úrokov, aj keď si nechal otvorené dvere k ich ďalšiemu posunu smerom nahor.



Priznal aj to, že menové podmienky sa v uplynulých mesiacoch podstatne sprísnili. Trhy to vzali ako signál, že Fed už nemusí zvyšovať úroky a potenciálne by ich mohol začať znižovať do polovice roku 2024. Táto predstava viedla obchodníkov k odklonu od dolára a k prechodu na rizikovo riadené aktíva, z čoho profitujú kryptomeny.



(1 EUR = 1,0537 USD)