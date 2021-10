Cena bitcoinu zaznamenala nový rekord

New York 20. októbra (TASR) - Cena bitcoinu dosiahla v stredu nový rekord, keď prekonala hranicu 66.000 USD. Investori tak reagovali na úspešný začiatok obchodovania prvého ETF, fondu sledujúceho termínované kontrakty na bitcoin na newyorskej burze NYSE.



Najväčšia a najznámejšia kryptomena vzrástla do 17.52 h SELČ o 7,6 % na 66.901,30 USD (57.559,41 eura). Predchádzajúci rekord evidovala v polovici apríla, a to na úrovni 64.899 USD, po ktorom nasledoval v lete pád pod 30.000 USD.



Rast ceny zaznamenala aj ďalšia kryptomena Ethereum, ktorá prekonala úroveň 4000 USD. Cena druhej najväčšej digitálnej meny vzrástla o vyše 6 % na 4079,51 USD a priblížila sa tak k svojmu maximu počas obchodovania, ktoré zaznamenala v máji na úrovni 4380 USD.



(1 EUR = 1,1623 USD)