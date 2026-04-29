Cena Brentu je najvyššia od začiatku roka 2022
Júnový kontrakt na severomorskú ropu Brent sa dostal až na 119,69 USD (102,25 eura) za barel (159 litrov).
Autor TASR
New York 29. apríla (TASR) – Ceny ropy uprostred týždňa prudko vzrástli, pričom Brent sa dostala na najvyššiu úroveň od začiatku roka 2022. To ešte zvýši ekonomické dopady konfliktu na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správ AFP a CNBC.
Júnový kontrakt na severomorskú ropu Brent sa dostal až na 119,69 USD (102,25 eura) za barel (159 litrov), čo je najviac od prvých dní vojny na Ukrajine v roku 2022. O 19.46 h SELČ sa obchodoval s plusom 8,03 USD alebo 7,22 % po 119,29 USD za barel. Júnový kontrakt na americkú ropu WTI stúpol o 7,12 USD alebo 7,12 % na 107,05 USD za barel.
Dôvodom zdraženia ropy bolo vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že bude pokračovať v námornej blokáde Iránu, kým Teherán nepristúpi na jadrovú dohodu.
(1 EUR = 1,1706 USD)
