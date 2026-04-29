Streda 29. apríl 2026
Cena Brentu je najvyššia od začiatku roka 2022

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
New York 29. apríla (TASR) – Ceny ropy uprostred týždňa prudko vzrástli, pričom Brent sa dostala na najvyššiu úroveň od začiatku roka 2022. To ešte zvýši ekonomické dopady konfliktu na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správ AFP a CNBC.

Júnový kontrakt na severomorskú ropu Brent sa dostal až na 119,69 USD (102,25 eura) za barel (159 litrov), čo je najviac od prvých dní vojny na Ukrajine v roku 2022. O 19.46 h SELČ sa obchodoval s plusom 8,03 USD alebo 7,22 % po 119,29 USD za barel. Júnový kontrakt na americkú ropu WTI stúpol o 7,12 USD alebo 7,12 % na 107,05 USD za barel.

Dôvodom zdraženia ropy bolo vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že bude pokračovať v námornej blokáde Iránu, kým Teherán nepristúpi na jadrovú dohodu.

(1 EUR = 1,1706 USD)
