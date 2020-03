Cena Brentu klesla na vyše 17-ročné minimum

Londýn 30. marca (TASR) - Ceny ropy pokračujú v pondelok v poklese, pričom cena severomorskej ropnej zmesi Brent klesla nakrátko na vyše 17-ročné minimum, keď sa dostala pod 23 USD za barel (159 litrov) a cena americkej ropy WTI klesla pod 20 USD za barel. Vzhľadom na šírenie nového koronavírusu sa totiž trhy obávajú, že rozsiahle opatrenia môžu trvať aj niekoľko mesiacov, čo ešte viac obmedzí už aj tak nízky dopyt po rope.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 12.02 h SELČ 23,02 USD (20,97 eura) za barel. Oproti piatku (27. 3.) to znamená pokles o 1,91 USD alebo 7,66 %. Počas obchodovania nakrátko skĺzla až na 22,76 USD/barel, najmenej od novembra 2002.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 20,58 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 93 centov (4,32 %), pritom sa nakrátko dostala pod 20 USD za barel.



Podľa analytikov sú ceny ropy v súčasnosti také nízke, že mnohým firmám sa neoplatí ťažiť. Najmä producentom ropy z bridlíc, ktorej ťažba je finančne náročnejšia, rýchlo rastú náklady. Navyše, producenti zakrátko nebudú mať ani inú možnosť, keďže zásobníky sú už všade takmer úplne plné.



(1 EUR = 1,0977 USD)