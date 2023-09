Cena Brentu mierne klesla,za týždeň však smeruje k 2-percentnému rastu

Singapur 29. septembra (TASR) - Ceny ropy sa v piatok vyvíjajú opačným smerom, pohyb v cene je však minimálny, navyše, za celý týždeň smerujú zhruba k 2-percentnému rastu. Vývoj cien ovplyvnili najmä predchádzajúce dni, počas ktorých na ne do veľkej miery vplývali obavy z prípadného nedostatku komodity na trhu. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri (kontrakt exspiruje v piatok) dosiahla do 8.44 h SELČ 95,12 USD (90,26 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 26 centov (0,27 %). Cena Brentu s decembrovým kontraktom zaznamenala mierny rast a posunula sa vyššie nad 93 USD/barel.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 91,81 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená zvýšenie o 10 centov (0,11 %). Počas predchádzajúceho obchodovania ceny ropy klesli približne o 1 %, keď obchodníci začali vyberať zisky po tom, ako ceny komodity vyskočili na 10-mesačné maximum.



(1 EUR = 1,0539 USD)