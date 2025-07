Cena Brentu sa pohybuje okolo 68,80 USD/barel

Tokio 24. júla (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok vzrástli, pričom cena Brentu sa pohybuje okolo 68,80 USD za barel (159 litrov). Ceny komodity podporil vývoj rokovaní medzi Európskou úniou a USA o obchodnej dohode, ako aj informácie o znížení ropných zásob v Spojených štátoch. Rozsah rastu bol však iba mierny, keďže na ceny ropy na druhej strane pôsobí neistota súvisiaca s obchodnými rokovaniami medzi Čínou a USA. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.25 h SELČ 68,72 USD (58,60 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 21 centov (0,31 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako so septembrovým kontraktom, dosiahla 65,51 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 26 centov (0,40 %). V stredu (23. 7.) sa ceny komodity prakticky nemenili, keď trhy sledovali vývoj obchodných rokovaní medzi EÚ a USA po tom, ako americký prezident Donald Trump oznámil dohodu s Japonskom.



„Trhy s ropou vo štvrtok pozitívne ovplyvnil optimizmus, že pokrok v rokovaniach s USA pomôže vyhnúť sa najhoršiemu scenáru,“ povedal analytik z Nissan Securities Investment Hirojuki Kikukawa. Dvaja európski diplomati uviedli, že EÚ a Spojené štáty sa blížia k uzavretiu obchodnej dohody, ktorá by zahŕňala 15-percentné clo na európsky tovar, podobne ako pri dohode s Japonskom. Zároveň sa predpokladá zrušenie ciel na niektoré tovary.



„Avšak neistota súvisiaca s obchodnými rozhovormi medzi Čínou a USA a mierové rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom rast cien komodity do veľkej miery limitujú,“ dodal. Predpokladá, že cena WTI sa bude naďalej pohybovať v rozmedzí od 60 USD do 70 USD za barel.



Trh s ropou podporili aj informácie z USA o poklese ropných zásob za minulý týždeň. Zásoby ropy klesli o 3,2 milióna barelov, čo je dvojnásobne výraznejší pokles, než predpokladali analytici. Tí počítali s poklesom ropných zásob o 1,6 milióna barelov.



(1 EUR = 1,1726 USD)