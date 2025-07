Cena Brentu sa posunula k hranici 69 USD za barel

Naí Dillí 23. júla (TASR) - Po troch dňoch poklesu po sebe sa ceny ropy v stredu vrátili k rastu, pričom cena Brentu sa priblížila k hranici 69 USD za barel (159 litrov). K obratu na ropných trhoch prispelo oznámenie o obchodnej dohode medzi USA a Japonskom, ako aj odhady poklesu ropných zásob v USA. Na druhej strane, rozsah rastu nebol výrazný, keďže ceny smerom nadol tlačia pochybnosti o výraznejšom posune v rozhovoroch medzi Európskou úniou a Čínou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.20 h SELČ 68,86 USD (58,86 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 27 centov (0,39 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako so septembrovým kontraktom, dosiahla 65,56 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 25 centov (0,38 %).



V utorok (22. 7.) klesla cena ropy v obidvoch prípadoch zhruba o 1 %, keď EÚ oznámila, že vzhľadom na plánované americké dovozné clá zvažuje protiopatrenia voči USA. Nádej na dohodu do 1. augusta, kedy by americké clá mali vstúpiť do platnosti, sa totiž každým dňom znižuje.



V stredu cenu podporilo najmä oznámenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že USA a Japonsko uzatvorili obchodnú dohodu, ktorá zahrnuje na tovary z Japonska 15-percentné dovozné clá. Zároveň dodal, že Japonsko súhlasilo s investíciami v USA vo výške 550 miliárd USD.



Ceny podporil aj odhad Amerického ropného inštitútu (API) o vývoji ropných zásob v USA. Podľa API zásoby ropy zaznamenali pokles.



Na druhej strane, opačným smerom na ceny komodity pôsobia nízke očakávania trhov, čo sa týka blížiaceho sa samitu Európskej únie a Číny. Samit, ktorý by mal otestovať jednotu EÚ, sa uskutoční vo štvrtok 24. júla.



(1 EUR = 1,1699 USD)