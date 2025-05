Tokio 29. mája (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok vzrástli, pričom cena Brentu sa priblížila k hranici 66 USD za barel (159 litrov). Trhy tak zareagovali na rozhodnutie amerického súdu, ktorý zablokoval uplatnenie dovozných ciel prezidenta Donalda Trumpa. Trhy okrem toho čakajú, či USA zavedú nové sankcie voči Rusku, ktoré by obmedzili dodávky ruskej ropy, ako aj na to, či sa kľúčoví členovia zoskupenia OPEC+ dohodnú na zvýšení ťažby. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.32 h SELČ 65,94 USD (58,27 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,04 USD (1,60 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s júlovým kontraktom, dosiahla 62,88 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,04 USD (1,68 %).



Americký federálny súd v stredu (28. 5.) zablokoval uplatnenie ciel prezidenta Donalda Trumpa, ktoré predstavil 2. apríla. Súd rozhodol, že zákon o núdzových opatreniach, na ktorý sa odvoláva Biely dom, neposkytuje prezidentovi jednostranné právomoci uvaliť clá na takmer všetky krajiny a dodal, že na základe americkej ústavy má výlučné právomoci regulovať obchod s inými krajinami Kongres. Súd tak reagoval na viaceré žaloby, podľa ktorých Trump prekročil svoje právomoci, spôsobil, že obchodná politika USA závisí od jeho nálad, a vyvolal ekonomický chaos.



Rozhodnutie súdu zvýšilo rizikový apetít naprieč trhmi, čo sa odrazilo aj na cenách ropy. Analytici však upozorňujú, že zlepšenie nálady na trhoch môže byť iba dočasné, keďže Trumpova administratíva oznámila, že sa proti rozhodnutiu súdu odvolá. „Momentálne sa však trhy mohli aspoň trochu nadýchnuť,“ reagoval na verdikt Matt Simpson, analytik zo City Index v Brisbane.



Ceny ropy okrem toho potlačili nahor obavy z nových sankcií USA na dodávky ruskej ropy. Na druhej strane, opačným smerom na ne pôsobia očakávania ďalšieho zvýšenia ťažby ropy štátmi OPEC+ v júli. Krajiny OPEC+ rokovali v rámci online schôdzky o ďalšej produkčnej politike v stredu a podľa očakávania sa na žiadnej zmene nedohodli. To sa predpokladá od ôsmich kľúčových štátov zoskupenia, ktorých predstavitelia budú rokovať v sobotu 31. mája.



(1 EUR = 1,1317 USD)