Cena Brentu sa prvýkrát od septembra dostala nad 70 USD za barel
Autor TASR
Londýn/New York 29. januára (TASR) - Ceny severomorskej ropnej zmesi Brent sa prvýkrát od septembra dostala nad hranicu 70 USD (58,46 eura) za barel (159 litrov). Dôvodom je zvýšenie geopolitického napätia. Americký prezident Donald Trump totiž pohrozil vojenskými útokmi na Irán. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Bloomberg.
Ceny ropy sa vo štvrtok posilňujú tretí deň po sebe. Marcový kontrakt na Brent sa o 10.52 h SEČ predával s plusom 1,86 USD alebo 2,68 % po 70,26 USD za barel. Americká ropa WTI s marcovým kontraktom si polepšila o 1,78 USD alebo 2,85 % na 64,99 USD za barel.
Trump varoval Irán, že musí pristúpiť na jadrovú dohodu, inak bude čeliť vojenským útokom. Vyhlásenia opäť zvýšili obavy z nepokojov a možného narušenia dodávok na Blízkom východe.
Trump v stredu na sociálnej sieti uviedol, že americké lode, ktoré vyslal do regiónu, sú pripravené splniť svoju misiu „rýchlo a silou, ak to bude potrebné“.
(1 EUR = 1,1974 USD)
