Cena Brentu skĺzla hlbšie pod 67 USD za barel

Singapur 1. júla (TASR) - Ceny ropy v utorok klesli, pričom cena Brentu skĺzla hlbšie pod 67 USD a cena WTI zaznamenala pokles pod hranicu 65 USD za barel (159 litrov). Dôvodom sú očakávania ďalšieho rastu produkcie zo strany ropného zoskupenia OPEC+ a výrazného zvýšenia ciel na tovary dovážané do USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.24 h SELČ 66,43 USD (56,68 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 31 centov (0,46 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 64,76 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 35 centov (0,54 %).



Štyri zdroje z OPEC+ minulý týždeň pre agentúru Reuters uviedli, že zoskupenie plánuje pokračovať vo zvyšovaní produkcie. Po máji, júni a júli by aj v auguste mal OPEC+ zvýšiť ťažbu ropy o 411.000 barelov denne. Ak sa zoskupenie, ktorého členmi sú štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší producenti na čele s Ruskom, na tomto zvýšení dohodne, celkový rast produkcie ropy z jeho strany dosiahne tento rok 1,78 milióna barelov denne. To predstavuje viac než 1,5 % celosvetového dopytu. Členské štáty OPEC+ by sa mali zísť 6. júla.



„Takéto výrazné zvýšenie ťažby znamená, že trh bude po zvyšok roka veľmi dobre zásobený,“ uviedli v súvislosti s plánmi OPEC+ analytici z banky ING.



Okrem očakávaní ďalšieho zvýšenia ťažby ropy ceny komodity smerom nadol tlačí aj neistota týkajúca sa amerických dovozných ciel a ich vplyvu na globálny rast. Najnovšie americký minister financií Scott Bessent varoval, že aj štáty rokujúce s USA o obchodnej dohode v dobrej viere by mali počítať s tým, že po 9. júli sa clá na ich produkty môžu výrazne zvýšiť.



„Sú tu krajiny, ktoré rokujú v dobrej viere. Aj tie by si však mali byť vedomé toho, že ak sa nebudeme schopní pre ich neústupnosť dohodnúť, môžeme sa vrátiť na úroveň ciel stanovených 2. apríla. Dúfam, že k tomu nebude musieť prísť,“ dodal Bessent. Znamenalo by to, že namiesto dočasne platných plošných ciel na úrovni 10 % začnú platiť clá vo výške 11 % až 50 %. Vzhľadom na tento vývoj americká investičná banka Morgan Stanley odhaduje, že cena ropy Brent by mohla do začiatku budúceho roka klesnúť na zhruba 60 USD za barel.



(1 EUR = 1,172 USD)