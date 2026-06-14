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Cena Brentu v piatok klesla na najnižšiu úroveň od začiatku marca
Augustový kontrakt na Brent v piatok stratil 3,05 USD alebo 3,37 % a uzavrel na 87,33 USD (75,50 eura) za barel (159 litrov).
Autor TASR
New York 14. júna (TASR) - Ropa sa v piatok (12. 6.) výrazne oslabila, pričom cena severomorskej ropnej zmesi Brent padla na najnižšiu úroveň od začiatku marca. Dôvodom je optimizmus týkajúci sa rokovaní o znovuotvorení Hormuzského prielivu a ukončení vojny na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Augustový kontrakt na Brent v piatok stratil 3,05 USD alebo 3,37 % a uzavrel na 87,33 USD (75,50 eura) za barel (159 litrov). Júlový kontrakt na americkú ropu WTI sa oslabil o 2,83 USD alebo o 3,23 % na 84,88 USD za barel, keď predtým padol až na 83,32 USD za barel a dostal sa najnižšie od 17. apríla.
Oba referenčné druhy ropy uzavreli uplynulý obchodný týždeň s výraznými stratami, keď cena Brentu klesla o vyše 6 % a cena WTI o 6,9 %.
„Ceny tlačí nadol to, že Iránci hovoria o memorande o porozumení s USA,“ uviedol partner spoločnosti Again Capital John Kilduff. Podľa viacerých správ by memorandum medzi USA a Iránom o zastavení vojny v Perzskom zálive mohlo byť podpísané už v nedeľu.
(1 EUR = 1,1567 USD)
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Augustový kontrakt na Brent v piatok stratil 3,05 USD alebo 3,37 % a uzavrel na 87,33 USD (75,50 eura) za barel (159 litrov). Júlový kontrakt na americkú ropu WTI sa oslabil o 2,83 USD alebo o 3,23 % na 84,88 USD za barel, keď predtým padol až na 83,32 USD za barel a dostal sa najnižšie od 17. apríla.
Oba referenčné druhy ropy uzavreli uplynulý obchodný týždeň s výraznými stratami, keď cena Brentu klesla o vyše 6 % a cena WTI o 6,9 %.
„Ceny tlačí nadol to, že Iránci hovoria o memorande o porozumení s USA,“ uviedol partner spoločnosti Again Capital John Kilduff. Podľa viacerých správ by memorandum medzi USA a Iránom o zastavení vojny v Perzskom zálive mohlo byť podpísané už v nedeľu.
(1 EUR = 1,1567 USD)
1 20 lom von