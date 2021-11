Londýn 25. novembra (TASR) - Svetové ceny priemyselných kovov pokračujú v raste, pričom cena niklu dosiahla takmer 7-ročné maximum a cena cínu vyskočila na rekordnú hodnotu. Dôvodom sú nízke zásoby, ako aj očakávané zvýšenie dopytu zo strany Číny v nasledujúcom období.



Ako informovala agentúra Reuters, cena niklu na londýnskej burze LME vzrástla vo štvrtok o 0,9 % na 21.035 USD (18.742,76 eura) za tonu. To je najvyššia hodnota za takmer sedem rokov. Od začiatku tohto roka sa tak cena niklu, ktorý sa používa pri výrobe nehrdzavejúcej ocele, zvýšila približne o 27 %.



Cena cínu, ktorý sa používa pri výrobe zliatin a v potravinárskom priemysle, sa na LME pohybovala okolo 39.955 USD za tonu, v priebehu dňa však nakrátko vyskočila na rekordných 40.680 USD/tona. Od začiatku tohto roka sa cena cínu takmer zdvojnásobila.



"Úroveň zásob výrazne klesla, čo poukazuje na vysoký dopyt," povedal analytik Commerzbank Daniel Briesemann. Navyše, ako dodal, očakáva sa, že Čína v najbližších mesiacoch pristúpi k ďalším krokom na podporu ekonomiky. To povedie k ďalšiemu zvýšeniu dopytu. Na druhej strane, ceny sú podľa Briesemanna momentálne také vysoké, že rozsah rastu v nasledujúcom období by mal byť limitovaný.



(1 EUR = 1,1223 USD)