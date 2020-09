Cena elektrickej energie by mala klesnúť o 5 %

Bratislava 17. septembra (TASR) – Od začiatku budúceho roka by cena elektrickej energie pre domácnosti od alternatívneho dodávateľa Magna Energia mala klesnúť približne o päť percent. Cenu samotnej elektrickej energie pre domácnosti bez prenosových a ďalších poplatkov už Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pre tohto dodávateľa znížil medziročne o 13 %. Výšku poplatkov zverejní ÚRSO v nasledujúcich mesiacoch. Vo štvrtok o tom informoval portfólio manažér Magna Energia Martin Semrič.



V porovnaní s týmto rokom, keď odberatelia platia za jednu megawatthodinu (MWh) necelých 60 eur, zlacnie elektrina pre domácnosti o viac ako 13 percent na 51,90 eura za MWh. Cena elektriny pre domácnosti v roku 2021 vychádza z obdobia medzi 1. januárom až 30. júnom 2020. Elektrina na burze aj vplyvom koronakrízy a odstavenia ekonomiky zlacnela o vyše piatich eur za MWh oproti rovnakému obdobiu roka 2019, a to z 51,85 eura za MWh na 46,10 eura za MWh.



Cena schválená ÚRSO platí pre všetkých odberateľov v pásmach od DD1 až po DD8, a to napriek tomu, že podľa platného regulačného rámca musí firma požiadať aj o schválenie cenového návrhu pre odber vo vysokej tarife pre odberné skupiny DD2 až DD8. „Ten musí byť viditeľne drahší ako odber v nízkej tarife. Schválený ho máme na úrovni 58,2216 eura za MWh. Avšak všetkým odberateľom dáme zľavu tak, aby ich elektrina stála vo vysokej tarife rovnako ako v tej nízkej,“ upozornil Semrič.



Cenový návrh na cenu energie pre malé podniky spoločnosť nepodala, pretože o tento typ služby nie je záujem. Podnikatelia si podľa Semriča radšej vyberajú neregulovanú cenu stanovenú dohodou, a preto spoločnosť tento typ cenníka nebude ďalej ponúkať.